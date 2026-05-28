Alzira ve "caro y poco eficaz" el servicio mancomunado contra el mosquito tigre y la mosca negra

El Ayuntamiento de Alzira está decidido a abandonar el servicio mancomunado por el que, a través del Consorcio de la Ribera, se aplican los tratamientos de control contra el mosquito tigre y la mosca negra. Lo anunció el concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Plagas, Enrique Montalvá, en el pleno del miércoles, y ayer profundizó con un comunicado en el que cuestiona el modelo actual de fumigación contra estas plagas y reitera que el consistorio valora “seriamente” no renovar el convenio actual con el consorcio, “ante el malestar por el elevado coste del servicio y los resultados obtenidos hasta ahora".

Enrique Montalvá ha expresado su preocupación ante una situación que considera “insostenible”, especialmente tras las dificultades que surgieron en la pasada campaña de fumigación en el Xúquer. Según explica el edil, el año pasado “todo fueron trabas” para que el helicóptero pudiera efectuar los tratamientos previstos sobre el río contra la mosca negra y señala que, pese a su petición para que se realizaran dos vuelos para mejorar la efectividad de la aplicación, solo se hizo uno.

El edil que gestiona el control de plagas considera que la relación entre el coste económico del servicio y los resultados que percibe la ciudadanía no es la adecuada. “Con la cantidad de dinero que se paga, hay margen de sobra para optimizar mejor los recursos y ofrecer un servicio mucho más eficaz”, ha señalado Montalvá.

El ayuntamiento plantea la necesidad de revisar “profundamente” el modelo actual de lucha contra el mosquito tigre y la mosca negra, con el objetivo de “garantizar actuaciones más ágiles, eficientes y adaptadas a las necesidades reales del municipio, especialmente en aquellas zonas más sensibles y próximas al río”.

Montalvá ha subrayado que la prioridad del equipo de gobierno es proteger la salud y el bienestar de los vecinos, “asegurando que el dinero público se traduce en soluciones reales y efectivas para la ciudadanía”.