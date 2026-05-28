La alzireña Daniela Valera asalta el primer puesto del ránking español en su lucha por ir al mundial de Abu Dhabi

La luchadora alzireña Daniela Valera tiene desde hace años un objetivo: disputar el Mundial de jiu jitsu en Abu Dhabi. El coste del viaje lo impidió tiempo atrás, pero hay otra vía, ser primera en el ránking español para poder acudir a mucho menor coste. “Si hace falta, la ayudaré. Se lo merece”, ha dicho su entrenador, Ofo Martín. Daniela ha ganado este fin de semana el AJP de Alicante y ha ascendido al primer puesto del ranking español. “Es una carrera hacia el primer puesto complicada porque la otra rival no es de mi categoría y no le puedo restar puntos. Cada una luchamos en una categoría”, comenta la ribereña.

Para Daniela no es fácil competir contra otras luchadoras porque no hay tantas de su edad, cinturón y peso. El anterior fin de semana quedó segunda en una prueba de la ADCC, en la que se enfrentaba a rivales de cualquier cinturón. Ella tiene el morado y hasta dentro de cinco años no podrá hacerse con el negro. “Mi entrenador quiere que aseguremos mucho cada cinturón”. Otra victoria muy positiva fue la lograda hace quince días en la Superfight (superlucha) del Kimura Cup celebrado en Alicante. En la “terreta” ganó a una cinturón marrón canaria que había estado luchando en Brasil. Además, se llevó el cinturón BMF a la mejor lucha del torneo, tras salir de varias finalizaciones encajadas y terminar sometiendo a su rival, demostrando así su alto nivel de Jiu Jitsu.

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La próxima competición que disputará será el World Cup que reúne a 2.000 luchadores en la Nucia el 27 de junio. “Allí queremos ser el mejor equipo después de ser el año pasado subcampeones por conjuntos”, comentó su entrenador, el alberiquense Ofo Martín, que tras dos años lesionado volvió a competir el mes pasado en París, donde logró otro cinturón NAGA (North American Grappling Association). “Ya tenemos 130 luchadores de nuestro club inscritos y sé que muchos van a lograr medalla”.