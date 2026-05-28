Andrés Gomis deja el Ayuntamiento de Alzira con el reconocimiento general

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alzira, Andrés Gomis, se ha despedido en el pleno celebrado este miércoles como miembro de la corporación municipal tras haber formalizado su dimisión para iniciar una nueva etapa profesional, con el reconocimiento general y numerosos halagos, hasta el punto que tanto algunos socios de gobierno, en este caso el PSOE, como de la oposición, el PP, han coincidido en señalar que si se sometiera a votación la renuncia de Gomis votarían en contra. Todos han reconocido el talante de diálogo, la corrección en las formas, la templanza y la diligencia del que ha sido responsable de Urbanismo, Hacienda y Contratación.

Gomis, emocionado, se ha mostrado profundamente agradecido por todo lo que se lleva de estos tres intensos años. Ha aprovechado para reivindicar la política local como la más cercana a la ciudadanía y la forma más directa en cómo se concreta la democracia y la participación ciudadana, se ha mostrado “moderadamente satisfecho” por el trabajo realizado, que considera ha contribuido a dejar las cosas “un poco mejor” de cómo las encontró y, tras dar fe de aquel dicho que indica que todos los gobiernos son coaliciones en contra del concejal de Hacienda, ha querido hacer balance. En este punto, ha destacado que se ha dejado la deuda del ayuntamiento a cero, se han fomentado prácticas de transparencia en la oficina de contratación, se ha mejorado la trama urbana para el disfrute de las personas y se han puesto las bases para desatascar problemas históricos como la urbanización del Respirall y del polígono Carretera de Albalat.

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El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha expresado su profundo reconocimiento por una gestión “impecable”, le ha agradecido haber demostrado que la política municipal “tiene que estar al servicio de las personas” y, frente a la moderada satisfacción expresada por Gomis, ha manifestado estar “moderadamente triste” por su marcha.