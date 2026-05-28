Bromera duplica el guardó infantil i eleva a 75.000 euros el pressupost dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira
La 38a edició retrà homenatge a Jaume I i mantindrà l’aposta per apropar la literatura a la gent amb “més participació, més projecció i més implicació”
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira (PLCA) arriben a la seua 38a edició i encaren este nou certamen amb un augment de pressupost. L'Editorial Bromera ha anunciat que duplicarà la recompensa econòmica del Premi de Narrativa Infantil “Vicent Silvestre”, que passa de 3.000 a 6.000 euros, amb el que el pressupost total dels premis ascendix als 75.000 euros en esta edició. “És el certamen més ben dotat del País Valencià”, ha destacat l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez. Els premis literaris alzirenys són també els més complets del panorama de la literatura en valencià. Inclouen huit modalitats que valoren les diferents manifestacions de l'escriptura en valencià. El premi insígnia és el que patrocina l'Ajuntament d'Alzira, el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, amb una retribució de 16.000 euros. El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha informat que ahir el Butlletí Oficial de la Província de València va publicar l'acord plenari de consignació de la quantitat. La portaveu d'Edicions Bromera, Andrea Bella, ha defés que els premis “són més que la dotació: són qualitat literària, són defensa de la llengua i són compromís amb les obres i amb els escriptors”. I ha explicat que una mostra de l’acompanyament als autors és el recent premi aconseguit per l’obra guanyadora al 2025, “Les síl·labes del teu nom”, de Carme Cardona Bartual, que acaba de fer-se amb el premi a la millor novel·la en el festival València Negra. Bella ha definit el certamen com un “projecte cultural complet que acompanya els autors i les autores des de la creació de la pròpia obra, fins que esta obra arriba a les mans dels lectors i les lectores”.
La responsable d’Edicions Bromera també ha anunciat l’increment de pressupost del Premi de Narrativa Infantil “Vicent Silvestre” fins als 6.000 euros, que respón al “compromís” amb esta modalitat literària, tan acceptada pel públic escolar i tan important per a l’editorial alzirenya, “que compta amb un catàleg i una col·lecció escolar molt potent”. L’obra premiada es publica dins de la col·lecció 'El Micalet Galàctic', una de les més prestigioses de Bromera.
El Gran Teatre d'Alzira tornarà a acollir la gal·la
Israel Pérez ha avançat que els 38 Premis Literaris Ciutat d’Alzira també tindran com a protagonista al Rei Jaume I, en sintonia amb l’Any Jaume I que se celebra este 2026, quan es complixen 750 anys de la mort del monarca. La figura del rei “és clau per a entendre el naixement del poble valencià” i tindrà una “presència destacada” en la gal·la i en les jornades culturals que acompanyen el premis. El regidor alzireny ha dit que “la cultura és política de futur” i ha defensat la literatura “que ens obliga a parar, a pensar, a detindre’ns i a reflexionar”. “Una societat que llig és molt més lliure”, ha afegit. Esta nova edició seguirà “reconnectant amb la ciutadania”. Es mantindrà la gal·la al Gran Teatre el primer divendres del mes de novembre, per a “apropar la literatura a la gent”. I es buscarà “més participació, més projecció i més implicació”, ha detallat.
El coordinador de la seu de la UNED a Alzira, Jordi Vila, també ha participat en la presentació per a deixar palès el suport de la universitat al certamen, amb el patrocini del Premi de Poesia Ibn Hafadja, dotat amb 5.000 euros. “Detindre’s a escriure, detindre’s a llegir, és un acte de resistència” en el món de pantalles i dispositius, ha comentat. El compromís amb el certamen és part de la missió de la UNED: “Quina millor manera d’arrelar-nos amb l’entorn que participar en els Premis Literaris Ciutat d’Alzira?”, s’ha qüestionat. Amb la recompensa económica “no sols financem el coratge d’escriure, sinó que avalem la paraula com a ferramenta de transformació social”.
Les altres categories que inclouen els PLCA són el Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel (dotat amb 16.000 euros), el Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta (dotat amb 8.000 euros), el Premi de Teatre Palanca i Roca (dotat amb 6.000 euros), el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna (dotat amb 6.000 euros) i el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General (dotat amb 12.000 euros).
Diverses entitats donen peu al manteniment d’estos premis literaris, que convoca l'Ajuntament d'Alzira, amb la col·laboració de la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, el Centre Alzira-València de la UNED i l'editorial Bromera. A banda de la dotació econòmica, Bromera publicarà com cada any l’original guanyador de cada una de les modalitats en les seues col·leccions. Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira es van organitzar per primera vegada en 1989 amb una sola categoria, la de novel·la. Des d’aquell anys han anat incorporant-se noves categories fins a arribar a l’ampli ventall amb què compta hui.
