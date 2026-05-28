El CB Alginet tropieza en su primer partido de la fase de ascenso ante el Jaén (84-89)

El Rigalli Alginet ha perdido este jueves ante el Jaén Paraíso Interior en su primer partido de la fase de ascenso por 84 a 89. El equipo anfitrión no logra empezar su fase con buen pie ante un rival que no se ha dejado achicar por la condición de visitante. Ambos conjuntos han dejado sobre el pabellón de Alginet una auténtica demostración de lo que es un partido de la fase de ascenso.

El termómetro de las gradas subía con cualquier acción de su equipo. Una afición del Alginet que claramente ganaba en mayoría, pero ante una afición andaluza que ha hecho su trabajo por ser escuchada. A lo largo del enfrentamiento se han sucedido muchos cambios en el marcador, sobre todo durante la segunda mitad a partir del tramo final.

Al inicio del partido, la anotación parecía menor, pero el visitante marcaba el tono del partido conectando rápidamente de tres. El primer parcial a su favor fue la carta de presentación para dejar claro que el partido iba a ser de todo menos tranquilo y decantado. El Rigalli Alginet aún con menor acierto sobre todo exterior lograba mantenerse peligrosamente cerca, sin que su rival se distanciase demasiado, cerrando un primer parcial de 21 a 29.

En el segundo cuarto ambos equipos vieron reducida su anotación en un 16-14. En un partido de rachas, ambos conjuntos buscaban jugar más rápido que su rival, transicionar mejor y avasallar el aro rival. Sin embargo, en esta dinámica acelerada se sucedieron más pérdidas de balón, decisiones un poco más precipitadas y un acierto menor.

El Jaén volvía a los vestuarios por encima en el marcador (37-43) y una de las razones se situaba en la línea de personal. Mientras que en este momento el visitante había convertido 12 de 19, el Rigalli Alginet había sumado 2 de 9. Con el paso del descanso la remontada parecía no llegar para los locales que incluso veían al Jaén sobrepasar los 10 tantos de ventaja sobre mitad de cuarto.

Pero en este momento llegaba el despertar del equipo local. Si el partido va de rachas, el Alginet se suma a la fiesta y gracias a una mejor elección de sus balones interiores, la minimización de sus pases forzados y un acierto señalable lograba acercarse de nuevo. En los momentos en los que el partido se rompía el Rigalli Alginet era superior. Gracias a eso lograba volver a colocarse por delante en una máxima de cinco puntos rondando el final del tercer cuarto.

De camino al último periodo el luminoso señalaba 63-64. A lo largo de todo el cuarto, la distancia no era mucho mayor, en un tuya mía de dos rivales que una vez llegado al final del partido no querían más sorpresas, rachas o parciales fugaces. Aquí es donde un partido se decide en los matices, en esas pequeñas cosas que te permiten cerrar el partido mejor.

Primero el Rigalli Alginet con dos buenas acciones con las que forzaba el tiempo muerto visitante y encendían la grada. Después el Jaén respondía con algún que otro dos más uno y algún lanzamiento exterior. En este compás, los dos equipos bailando y pasándose la ventaja de camino a los minutos finales. Con el partido empatado a 84 un triple del pívot jienense Dusan Juzbasic silenciaba la grada y paraba el partido. La tuvo el Alginet hasta en dos ocasiones para rehacerse en el marcador y empatar el partido, pero no fue posible. Con el sonido de la bocina el encuentro finalizaba en 84 a 89.

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Luis Verdeguer ha sido el MVP con 10 puntos, 6 rebotes y 1 robo. Pablo Silla ha sumado 19 puntos y 4 rebotes. Juan Martín cosechaba 10 tantos y rebotes y Marc Rodilla acababa con 11 puntos y 2 asistencias. El Rigalli Alginet disputa estae viernes por la tarde su próximo encuentro ante el Zornotza ST de Bizkaia a las 19:15.