Una concejala del PP exhibe una camiseta de la "marea verde" en el pleno de Alberic

La concejala del Partido Popular de Alberic Vicenta García Ramón ha exhibido esta tarde en la sesión plenaria su apoyo a la huelga del profesorado. Durante el pleno, ha colgado la camiseta verde con el lema "Estimem l'escola pública". No ha sido la única, justo enfrente de su asiento, en el puesto opuesto de la larga mesa donde se sientan los concejales, los regidores de Compromís también han extendido otras dos camisetas verdes. Este hecho no ha generado ninguna controversia en el desarrollo de la sesión, que se ha seguido con normalidad, aunque con más colorido de lo habitual.