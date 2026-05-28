La JLF de Alzira abre un plazo extraordinario para evitar el fiasco histórico de quedarse sin fallera mayor infantil

“Prefiero que me critiquen por ser un presidente que actúa con valentía, que por ser el primer presidente que no ha tenido fallera mayor infantil de Alzira”. La Junta Local Fallera (JLF) ha decidido abrir un plazo extraordinario hasta las 23,59 horas del próximo domingo 31 de mayo para intentar cubrir el cargo que se había declarado desierto ante la ausencia de candidatas. El entidad que preside Luis Gisbert ha tomado la decisión tras la asamblea de presidentes celebrada el miércoles, en la que expuso el problema generado en aplicación del nuevo reglamento, y los representantes de las comisiones optaron por una abstención general que la JLF considera que le deja las manos libres para tomar una decisión.

Algunos de los asistentes a la reunión de presidentes celebrada el miércoles en la sede de la JLF. / Perales Iborra

Con todo, Gisbert defiende que la apertura de este plazo extraordinario no supone saltarse el reglamento que establece que, en el caso de que no concurran candidatas, los cargos de fallera mayor se pueden declarar desiertos. La directiva ha encontrado lo que considera un resquicio en el articulado que también determina que el plazo para la presentación de candidaturas no debe ser superior a 15 días naturales y deberá concluir antes de que finalice el mes de mayo. Ese es el margen que se aplica.

Luis Gisbert expuso en la asamblea que la figura de la fallera mayor infantil representa “mucho más que un cargo honorífico, ya que simboliza la continuidad y el futuro de la fiesta” y propuso abrir este plazo extraordinario para que las falleras de Alzira se pudieran presentar con el objetivo de que el cargo no quede vacante por primera vez en la historia.

Los presidentes de las fallas, según Gisbert, “quieren que haya fallera mayor infantil”. Con todo, optaron por una abstención general “y trasladar a la Junta Local Fallera la responsabilidad de la decisión de este plazo extraordinario”. Las dudas expresadas por algunos sobre la interpretación del reglamento que se planteaba y su negativa a que se les pueda responsabilizar de que no haya fallera mayor en caso de votar en contra propició esa abstención.

Gisbert, con todo, defiende que convocó la asamblea “porque tenía la obligación de informar”, no en un intento de buscar una complicidad, y que la JLF va por delante en esta decisión.

“Lo hacemos por Alzira, por las falleras mayores infantiles de las fallas de Alzira, para que puedan disfrutar de su imposición de bandas y que, en sus presentaciones, no es lo mismo que vaya la JLF que la fallera mayor de la ciudad. Es un tema emocional, queremos que haya fallera mayor infantil de Alzira que es lo que nos pide el pueblo, y vamos a intentarlo, aunque no tenemos ninguna garantía”, ha señalado Gisbert.

La JLF ha informado de que “el acuerdo se toma con el consentimiento de los presidentes de las comisiones y desde la responsabilidad, el cariño y el compromiso con una fiesta que nos une y que se merece ser vivida con plenitud por todas las generaciones”.El plazo extraordinario se ha abierto esta pasada medianoche y finalizará a las 23,50 horas del domingo.