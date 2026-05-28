El parque industrial Juan Carlos I de Almussafes se une al proyecto ‘València comparte coche’ impulsado desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. El director general de Transporte y Logística, Manuel Ríos, ha presentado este jueves en el parque esta herramienta desarrollada por la empresa TRIBBU, que permite conectar a conductores y pasajeros con recorridos similares para reducir el número de vehículos que circulan con un solo ocupante. Además, garantiza la verificación de los usuarios y mide también el impacto de cada trayecto compartido.

Así lo ha explicado Manuel Ríos, quien ha matizado que este proyecto permitirá para las personas “compartir trayecto, lo que supone la reducción del gasto mensual en transporte, disminuir el estrés asociado a los atascos y transformar el desplazamiento diario en una experiencia más eficiente y colaborativa”.

Ríos ha destacado también que “se generará un tráfico más fluido y se reducirán las emisiones contaminantes”, al mismo tiempo que se podrá aumentar la tasa media de ocupación del vehículo privado en València y alrededores.

Al acto, que ha contado con la asistencia de trabajadores y representantes de empresas del parque industrial, se ha celebrado en las dependencias de la Casa de Cultura de Almussafes.

También ha asistido la concejal de Urbanismo de Almussafes, Davinia Calatayud, quien ha destacado la importancia de esta opción de movilidad colaborativa para mejorar la calidad de vida del espacio urbano tanto industrial como residencial.

Por su parte, la gerente de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del parque industrial, Romina Moya, ha manifestado que, para las organizaciones implicadas, esta plataforma digital representa una herramienta concreta para reducir la huella de carbono y mejorar la accesibilidad de trabajadores, proveedores y clientes de este centro de actividad.

El área metropolitana de València soporta cada día 6,1 millones de desplazamientos y que un conductor puede pasar al año hasta 95 horas en atascos. Ahora se ofrece un beneficio económico directo para compartir coche y contribuir a una mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.

Esta herramienta va más allá de una aplicación ya que, fuentes de la Generlaitat, destacan que ejemplifica su el apoyo a un proyecto público de coche compartido, no solo como una herramienta informal, sino como una opción estructurada y medible. En este sentido, la app garantiza la verificación de los usuarios y mide también el impacto de cada trayecto compartido.

Este beneficio proviene del sistema de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el cual los conductores podrán recibir 0,04 euros por kilómetro y pasajero.

El proyecto ya está disponible y se centra en seis zonas con una alta densidad de tráfico, en el entorno de la zona industrial de Riba-roja; el centro comercial Bonaire; el Hospital La Fe; el Campus de Burjassot de la Universitat de València y la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre y el parque industrial Juan Carlos I de Almussafes, aunque se estudia ampliarlo a más zonas en el futuro.

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La puesta en marcha del proyecto se enmarca en la estrategia del Plan Endavant diseñado para fomentar la reconstrucción y un nuevo escenario social y económico tras las riadas, que contempla en su Iniciativa E.20.1 fomentar la implantación del ‘carpooling’ en todos los grandes centros generadores de desplazamientos del área metropolitana, tales como universidades, polígonos industriales, centros comerciales, ciudades administrativas, ciudades judiciales, recintos portuarios y aeroportuarios, etc.).