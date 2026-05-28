Los trabajos de regeneración obligan a cerrar durante tres semanas las playas de Sueca

Las obras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a realizar en las playas de Sueca para favorecer su regeneración obligará a cerrar el litoral durante tres semanas, según ha informado este jueves el ayuntamiento. Los técnicos de Demarcación de Costas han anunciado que los trabajos se iniciarán el próximo lunes 1 de junio y se prolongarán tres semanas. Durante este periodo, las playas comprendidas entre el puerto de El Perelló y Motilla permanecerán cerradas ante el peligro que conlleva para los usuarios la utilización de maquinaria pesada en la arena. Una vez finalizada la actuación, se irán abriendo gradualmente según las indicaciones del ministerio. Por su parte, los paseos marítimos estarán abiertos durante todo el proceso.

“En total, el Gobierno de España tiene previsto realizar una aportación de arena de 775.000 m³, que propiciará que la superficie de playa se incremente considerablemente respecto a la actual. Según la información que se nos ha facilitado, la media de arena de costa estará sobre el 22 metros. Las personas que viven en la zona, ya están pudiendo comprobar la presencia de maquinaria. Es una actuación que se está realizando también en otros municipios, como Sagunt o Cullera, y ahora ha llegado a Sueca”, ha explicado el alcalde, Julián Sáez, quien ha remarcado que es una obra realizada por el ministerio y que, por tanto, cualquier decisión escapa a la competencia municipal.

El primer edil ha querido también pedir disculpas y paciencia a la ciudadanía y veraneantes: “En toda obra pública se producen molestias, pero confiamos en un resultado muy óptimo para nuestro litoral, tal como nos han expuesto los profesionales encargados de la actuación”. Una vez finalizada, “dentro de nuestras posibilidades", ha indicado, el ayuntamiento intentará "que todo vuelva a la normalidad a la mayor celeridad posible”.

La concejal responsable de Playas, Pilar Moncho, ha explicado también que, durante el tiempo que duren las obras, van a retirarse las infraestructuras de la arena, pasarelas, lavapiés y torres de vigilancia, “y tampoco se dispondrá de servicio de socorrismo, por lo que pedimos a la ciudadanía y visitantes que no accedan a las playas en ningún caso ante el peligro que conlleva”. Además, ha señalado que la arena que va a depositarse en esta zona de playa se extraerá, según la información del proyecto, “de un banco que se encuentra próximo a la conocida como ‘ratlla del terme’, a 11 kilómetros de distancia de la orilla y a una profundidad de entre 60 y 80 metros, y se inyectará a través de una tubería de grandes dimensiones desde la Llastra hacia el Perelló, primero, y desde la Llastra hacia Motilla, a continuación”.

El proyecto prevé verter un 50% más de arena de la necesaria para compensar las corrientes marinas y alimentar también a las playas del sur del término municipal. El diámetro del grano de la arena será un poco más grueso que el actual, lo que aportará más estabilidad a la playa ante los temporales y a las dunas.

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El alcalde ha lamentado que el ministerio, como responsable de la obra, no haya facilitado información a la ciudadanía. “Ante esta situación, hemos decidido trasladar nosotros todos los datos que se nos han aportado para que los y las usuarios/as de nuestra costa sepan cómo funcionará el proceso. Vamos a poner carteles informativos en todos los paneles del paseo marítimo y en establecimientos de hostelería, y también podrán consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento”, indica Sáez.