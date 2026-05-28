Vecinos de Algemesí alertan de que el nuevo plan de emergencias ubica el centro de mando y los albergues en zona inundable

El Comité Local d’Emergència i Reconstrucció d’Algemesí (CLER) ha presentado un documento con 24 alegaciones al nuevo Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAM IN), el cual se encuentra actualmente en periodo de exposición pública. Según explica el colectivo en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa es “contribuir a mejorar la seguridad del municipio y reforzar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias”. El CLER defiende que este nuevo plan debe convertirse en una “oportunidad real para aprender de lo vivido durante la dana del 29 de octubre de 2024, corregir las deficiencias detectadas y garantizar que Algemesí cuente con una herramienta verdaderamente útil, operativa y conocida por toda la población”. Para elaborar estas propuestas constructivas, el comité ha realizado un análisis comparativo entre el plan vigente durante la riada de 2024, que databa de 2018, el Plan Territorial Municipal de Emergencias de 2022 y la nueva propuesta actual.

Entre todas las cuestiones señaladas por el CLER, una de las advertencias más preocupantes, es la ubicación de los espacios estratégicos para la gestión de las crisis. El comunicado alerta de que tanto el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) como los albergues de evacuación previstos en el plan aparecen situados “en zonas inundables o que pueden quedar totalmente incomunicadas durante una emergencia” en el plan de emergencias municipal. Ante este grave riesgo, el CLER señala textualmente que “es necesario revisar y garantizar que los espacios destinados a coordinar la respuesta y acoger a la población evacuada puedan cumplir efectivamente su función cuando más se necesite”.

Además de este punto crítico, el CLER detalla otras deficiencias importantes que deben subsanarse en el documento municipal. En primer lugar, se advierte sobre la falta de actualización de los datos, ya que varias secciones del nuevo plan “reproducen literalmente la información del texto de 2022, incluyendo datos de población y de centros educativos, sanitarios, culturales, religiosos o comerciales sin ponerse al día”. En opinión del colectivo, “un plan de emergencias debería reflejar la realidad actual del municipio”.

Por otro lado, el colectivo recuerda que el 29 de octubre de 2024 se evidenciaron “graves problemas de comunicación en la fase de emergencia”. Por ello, exigen que el nuevo plan incorpore “sistemas redundantes, canales alternativos de aviso y protocolos claros para garantizar que la información llegue tanto a los servicios de emergencia como a la ciudadanía, incluso si fallan las vías habituales”.

El comunicado también destaca la necesidad de reconocer “adecuadamente el papel que tuvieron muchas entidades y asociaciones locales durante la dana”. La propuesta del CLER pasa por "incorporar formalmente al voluntariado y al tejido asociativo", incluyendo "a los casales falleros y a otros colectivos que disponen de locales y de capacidad de acción".

Asimismo, de cara a crear una verdadera cultura preventiva, solicitan que se garantice por normativa municipal “la realización periódica de simulacros, especialmente dirigidos a la población infantil y a las personas más vulnerables”. Para asegurar que todo esto se mantenga en el tiempo, el CLER propone “crear una unidad de emergencias estable” dentro del propio ayuntamiento, que se encargue “de la implantación, mantenimiento y actualización continua del plan”, evitando depender de gestiones puntuales o externalizadas.

Finalmente, dada la vulnerabilidad de Algemesí y los antecedentes históricos de la colmatación y rotura de 1982, el comité pide que se incorpore un anexo específico con el protocolo de actuación municipal en caso de accidente o rotura de la presa de Tous, tal y como ya existe para las presas de Bellús y Forata.

El CLER insiste en que la localidad necesita “un plan vivo, actualizado, conocido por la población y preparado para funcionar en una emergencia real”. Por todo ello, pide formalmente al ayuntamiento que estudie las alegaciones presentadas e “incorpore las modificaciones necesarias” para que el plan responda “a la realidad del municipio y a las duras lecciones que dejó la catástrofe del pasado año”.