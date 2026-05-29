La JLF de Alzira confía en contar con reina infantil tras el plazo "extra"
El presidente confirma el interés de al menos cuatro aspirantes
Malestar entre los falleros que participaron en la elaboración del reglamento, al considerar que se incumple
El plazo extraordinario abierto por la Junta Local Fallera de Alzira para evitar que el cargo de fallera mayor infantil quede desierto permitirá, salvo sorpresa, evitar este fiasco histórico, pero también ha generado un amplio debate en las Fallas y un notable malestar entre los congresistas que participaron en la elaboración del actual reglamento que, de una forma bastante generalizada, consideran que el articulado es claro y que el resquicio esgrimido por la JLF -la alusión a que el plazo deberá concluir antes de que finalice el mes- conlleva un incumplimiento. De momento, la JLF ha suspendido la toma de contacto del jurado con las candidatas prevista para este sábado, a la espera de que venza el plazo ampliado hasta las 23,59 horas del domingo 31 de mayo para la presentación de nuevas aspirantes, infantiles, aunque la decisión también abre la puerta a las adultas. En este caso, ya hay siete aspirantes.
El presidente de la JLF, Luis Gisbert, ha confirmado que la medida ha dado sus frutos y que este viernes la junta ya contaba con cuatro aspirantes al trono infantil. En la medianoche del domingo se conocerán el número definitivo de candidatas.
Por otra parte, la decisión de la JLF de ampliar el plazo al objeto de evitar que quede desierto el cargo de fallera mayor infantil ha generado críticas entre los participantes en el VIII Congrés Faller de Alzira, que señalan que el reglamento es claro al contemplar que el cargo queda vacante si no hay candidatas y recuerdan que, durante las deliberaciones, en este punto, se planteó la posibilidad de contemplar un segundo plazo y los propios congresistas lo descartaron. Por otra parte, frente a la decisión de la JLF, alegan que existía la posibilidad de convocar a la comisión de interpretación del reglamento, formada por los propios congresistas.
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