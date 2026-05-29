Cullera cierra hasta el 15 de junio las playas del Marenyet y Estany por las obras de regeneración

El Ayuntamiento de Cullera ha decretado el cierre temporal de las playas del Marenyet y Estany debido a los trabajos incluidos en el proyecto de regeneración de playas que se está desarrollando en este tramo del litoral. La medida permanecerá vigente hasta el próximo 15 de junio y responde, según el consistorio, a motivos estrictamente relacionados con la seguridad de vecinos y visitantes.

El bando municipal, firmado por el alcalde, Jordi Mayor, desde la concejalía de Medio Ambiente, informa de que en la zona se están realizando vertidos de arena y maniobras con maquinaria pesada, unas tareas que requieren restringir completamente el acceso a las playas afectadas para evitar accidentes.

Desde el ayuntamiento se recuerda que todos los accesos han sido vallados y se advierte de forma expresa que no se debe entrar en la playa “bajo ningún concepto”, incluso en el caso de disponer de accesos privados. El consistorio subraya que respetar las ordenanzas y las indicaciones municipales resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo de las obras y, sobre todo, para proteger la integridad física de las personas.

Las autoridades locales apelan a la responsabilidad ciudadana y destacan que este tipo de actuaciones son necesarias para mejorar y conservar el litoral de Cullera, especialmente ante los efectos de la erosión y los temporales marítimos. No obstante, insisten en que cualquier incumplimiento de las restricciones puede poner en riesgo tanto a los usuarios como a los propios trabajadores que operan diariamente en la zona.

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El bando del ayuntamiento agradece la colaboración de la ciudadanía y confía en que las obras puedan desarrollarse dentro de los plazos previstos para que las playas recuperen la normalidad antes del inicio de la temporada alta estival.