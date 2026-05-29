Cullera encara un verano histórico con diez banderas azules y tres nuevas playas en el sur

Cullera afronta este verano con cifras récord y la vista puesta en consolidarse como uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo. El municipio contará por primera vez con diez banderas azules repartidas a lo largo de 12 kilómetros de costa, un hito que llega acompañado de la regeneración de tres playas en la zona sur, entre el Marenyet y el Estany, que añadirán alrededor de tres kilómetros más de arenal al litoral cullerense.

Joan Gimeno

La llegada anticipada del buen tiempo ya está dejando ver a los primeros bañistas en las playas de la capital turística de la Ribera Baixa, que encara la temporada alta con optimismo y con una importante transformación de su fachada marítima prácticamente ultimada.

Bahía de Sant Antoni de Cullera. / Joan Gimeno

Las obras de regeneración de las playas avanzan a gran velocidad gracias al trabajo de la megadraga encargada de la aportación de arena. Este proceso podría finalizar antes incluso de lo que se había previsto en el calendario oficial, que sitúa el final de la actuación el próximo 30 de junio. Otra de las actuaciones que contempla el proyecto, la construcción de las tres escolleras previstas, también está ya muy avanzada. Una vez finalicen las aportaciones de arena, previsiblemente en un par de semanas, quedarán los trabajos para su asentamiento definitivo y la creación del cordón dunar destinado a reforzar la protección del litoral frente a futuros temporales.

Otra perspectiva de la nueva fachada del litoral sur de Cullera. / Joan Gimeno

En paralelo, el ayuntamiento ya ha activado el dispositivo de salvamento y socorrismo de cara a una temporada que se prevé especialmente intensa. Cullera mantiene desde hace años la política de anticipar este servicio consciente de la elevada afluencia de visitantes incluso fuera de los meses centrales del verano. Así, durante Semana Santa, Pascua y las fiestas locales ya se habilitó un operativo extraordinario que también ha funcionado todos los fines de semana de mayo.

Trabajos de regeneración de la playa del Marenyet. / Joan Gimeno

A partir del 1 de junio, el servicio estará operativo todos los días en las playas del municipio. Además, el crecimiento del litoral en las playas del sur ha obligado a reforzar de forma significativa el dispositivo, que duplica los recursos de socorrismo en esta zona para garantizar la seguridad de los bañistas.

Entre las novedades de esta campaña destaca también la incorporación de una nueva torreta de vigilancia en la playa del Mareny de Sant Llorenç, que este año estrena bandera azul y amplía el listado de reconocimientos ambientales y de calidad del municipio.

Con estas mejoras, Cullera aspira a vivir uno de los mejores veranos de su historia reciente y reforzar su imagen como destino de sol y playa de referencia. No en vano, desde el municipio no dudan en presumir de contar con “las mejores playas del mundo”, una carta de presentación que este verano llegará acompañada de más arena, más servicios y más kilómetros de costa.

Los trabajos de regeneración de las playas de Sueca comienzan este lunes 1 de junio. / Levante-EMV

La llegada del mes de junio llega marcada en Sueca por el inicio de los trabajos de regeneración proyectados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que arrancarán el próximo lunes y obligarán a cerrar durante tres semanas parte del litoral, en concreto, las playas que se ubican entre el puerto de El Perelló y Motilla, según ha informado el ayuntamiento, que activará el servicio de salvamento y socorrismo el primer fin de semana de junio, es decir, a partir del sábado día 6, con la novedad derivada de estas obras de que la base que habitualmente se localiza en Les Palmeres, se desplaza más al Mareny Blau.

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El ministerio ha previsto que una vez finalicen los trabajos de regeneración de la costa, en los que está previsto realizar una aportación de arena de 775.000 metros cúbicos, las playas se abrirán deforma gradual. Los paseos marítimos no se verán afectado por estas obras y permanecerán abiertos durante todo el proceso.