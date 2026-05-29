Cullera y Sueca intensifican la prevención contra el tabaco y los vapeadores con actividades dirigidas a la juventud

Los ayuntamientos de Cullera y Sueca han reforzado esta semana sus acciones de prevención y sensibilización contra el consumo de tabaco y vapeadores con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo. A través de sus respectivas Unidades de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), ambos municipios han desarrollado actividades centradas especialmente en la población juvenil y adolescente, ante el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre menores.

En Cullera, la UPCCA municipal, junto a profesionales sanitarios del centro de salud, ha llevado a cabo durante la mañana del jueves una acción informativa en el mercado semanal para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al tabaco y a los vapeadores. La iniciativa se enmarca dentro de la "Semana Sin Humo" y de la campaña local de prevención del inicio del hábito de fumar.

La acción ha querido transmitir además un mensaje cercano y positivo, recordando que “con la boca se pueden hacer cosas muy bonitas: reír y cantar, besar y decir ‘te quiero’, disfrutar de tu comida favorita o defender tus ideas. Pero fumar no es una de ellas”.

Sueca ha organizado actividades dirigidas al alumnado en los propios centros educativos. / Levante-EMV

Por su parte, Sueca ha programado diferentes propuestas de prevención impulsadas también desde la concejalía de Promoción de la Salud y Sanidad y la UPCCA local. Una de las principales actividades está dirigida al alumnado de entre 10 y 12 años de los centros educativos de Sueca y El Perelló, combinando la detección temprana del riesgo de consumo de vapeadores con mensajes educativos destinados a desmontar la falsa percepción de inocuidad de estos dispositivos frente al cigarrillo tradicional.

Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, la edad media de inicio en el consumo de vapeadores se sitúa alrededor de los 12 años y más de la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez estos productos.

Además, el consistorio suecano ha impulsado otra acción de prevención selectiva dirigida a colectivos con mayor riesgo de desarrollar conductas adictivas o problemas asociados. La concejala de Sanidad y Promoción de la Salud, Carolina Torres, ha destacado la importancia de “informar, escuchar y ofrecer alternativas saludables”, así como el trabajo diario de profesionales sanitarios, educadores, familias y asociaciones que acompañan a las personas que desean abandonar el hábito del tabaco.

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Tanto Cullera como Sueca coinciden en señalar la preocupación por las nuevas formas de consumo vinculadas a los vapeadores, especialmente entre la juventud, y han reafirmado su compromiso con la prevención, la educación y la promoción de hábitos de vida saludables.