Desprendimientos, goteras y fibrocemento disparan la indignación en los IES de Almussafes y Benifaió

Los IES Almussafes y Enric Soler i Godes de Benifaió se caen a trozos. Y es literal. El IES Almussafes se construyó hace 25 años. Fue uno de los proyectos estrella de la empresa pública CIEGSA, impulsada el año 2000 por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para gestionar la construcción y reforma de centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana. Grandes cristaleras, fachada revestida con placas, espacios amplios… Apenas cuatro meses después de su inauguración, en enero de 2006, ya se registraron los primeros desprendimientos. Y siguen.

La caídas de placas ha obligado a acordonar la fachada y deja sin uso las pistas deportivas del IES Almussafes. / Levante-EMV

La zona deportiva del instituto está acordonada desde abril de 2025 porque la caída de las placas de la fachada representan “un riesgo grave e inminente para el alumnado, el profesorado y el personal del mantenimiento”. Así lo recoge el informe presentado por los delegados del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) y miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral de València, Olga Sierra y Xavi Vila, que es profesor del instituto. El documento se titula “Reiteración de aviso y solicitud de intervención urgente” y es que las quejas se vienen repitiendo desde hace 25 años y la conselleria “no ha hecho nada”, denuncia Vila. Los desprendimientos han obligado a dejar sin uso el patio trasero, que “da directamente a las pistas deportivas donde diariamente hay alumnado dando clase de Educación Física”. “Desde el centro educativo, y después de hacer la consulta a inspección, hemos pedido al Ayuntamiento de Almussafes vallas para delimitar la zona y garantizar la seguridad del alumnado y profesorado”, recoge la queja al Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana. Toda la zona que rodea el edificio está acordonada con vallas de obra, ofreciendo un aspecto lamentable.

La caldera está inutilizada por la corrosión y la falta de mantenimiento de la conselleria. / Levante-EMV

Otra de las denuncias está relacionada con la caldera de ciclos formativos, que está “inoperativa por corrosión y fugas”. Los alumnos están “sin calefacción efectiva en talleres, ni agua caliente en el gimnasio”. “Si hace frío fuera, dentro hace más frío; si hace calor, dentro del instituto más calor”, dice Vila. Al fallo de la calefacción se suma el mal aislamiento del edificio: “El aislamiento es nulo y encima las puertas no cierran”, denuncia el delegado del STEPV.

Las goteras son habituales cada vez que llueva y producen charcos que suponen un riesgo. / Levante-EMV

Las goteras y humedades forman parte del día a día del centro. Un vídeo muestra cómo chorra el agua por los pilares interiores cuando llueve por culpa del mal estado del techo, donde también hay placas desprendidas. “Son imágenes de este año, de las lluvias pasadas”, indica Vila. Los cubos y contenedores ocupan las salas, el mocho es un instrumento más de trabajo y los charcos se adueñan del centro, lo que “afecta a la seguridad de todos”. Además, “salta la luz y el alumnado del ciclo de electromecánica no puede utilizar sus máquinas por el riesgo que supone”, dice.

Las familias son conocedoras de la problemática. Los docentes en huelga de Almussafes han celebrado una asamblea con las familias de los tres centros educativos para explicar la situación y las reivindicaciones. “Muchas conocieron allí cómo están los centros en los que estudian sus hijos, eso es bueno porque entienden que buscamos mejoras para todos”, dice Vila.

Placas de fibrocemento desprendidas de un techado y rotas en el suelo del IES de Benifaió. / Levante-EMV

Placas de amianto rotas en el suelo en Benifaió

El IES Enric Soler i Godes de Benifaió también sufre desprendimientos. En este caso se trata de placas de fibrocemento que cubren algunos espacios y que aún no han sido retiradas por la Conselleria de Educación a pesar de su toxicidad. Algunas de estas cubiertas se han desprendido y están en el suelo, con el consiguiente peligro para el alumnado y el personal del instituto. El fibrocemento es un material tóxico por contener fibra de amianto, un componente cancerígeno. Su uso está prohibido en España desde 2002. La conselleria cuenta con un plan de eliminación del fibrocemento que no ha llegado a este instituto.

Depósito de fibrocemento que aún no ha sido retirado del IES Enric Soler i Godes. / Levante-EMV

Se trata de un centro construido junto al Barranc del Tramusser y que empezó a funcionar hace 44 años. Está en zona inundable y “en varias ocasiones ha quedado anegado”, explican desde la AMPA del instituto. El centro no tiene ascensor y solo una rampa de acceso, lo que complica la entrada de alumnos y docentes con movilidad reducida. No obstante, lo que más preocupa a las familias es la falta de espacio, que ha obligado a transformar espacios como el laboratorio, los despachos de departamentos o la biblioteca como aulas. Además, el centro cuenta con cuatro barracones desde hace décadas ”que se han comido gran parte del patio”, dicen desde la AMPA. Los barracones disponen de aire acondicionado “pero no funciona”, denuncian y tienen goteras. “No hay sombra en el patio y en las aulas no se puede estar”, añaden. Otros puntos negros del instituto son el gimnasio, que “está en muy malas condiciones, con goteras” y los baños que “están en un estado lamentable”.

Los alumnos de cuarto de ESO difundieron hace unos meses un video con todas las deficiencias que sufren cada día. También el delegado sindical de Comisiones Obreras ha mostrado a través de las redes sociales el lamentable estado de este centro educativo.

Los barracones, instalados hace décadas, tienen goteras y no disponen de climatización. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Benifaió tramitó en 2023 la presentación de una memoria para la construcción de un nuevo instituto. Pero “en conselleria nos han dicho que no hay dinero”, asegura el concejal Xavier Martínez. Ayer se aprobó una moción presentada por el grupo Compromís para pedir a la Conselleria de Educación que licite las actuaciones correspondientes al colegio Santa Bàrbara, ejecute los trabajos en el CEIP Trullàs y que “impulse y ejecute el nuevo Pla Edificant para el IES Enric Soler i Godes”, como defendió el regidor Edu Gómez. La moción se aprobó con la abstención del Partido Popular.