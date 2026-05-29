Una inversión estimada de 586.000 € mejorará la seguridad entre la carretera entre Antella y Sumacàrcer

La Diputació de València ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento y mejora del camino que conecta Antella con Sumacàrcer, una actuación que cuenta con un presupuesto de 585.946,66 euros para intervenir sobre más de 3,6 kilómetros de esta vía catalogada como Camino de Interés Territorial por el área provincial de Carreteras.

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, subraya que “esta actuación permitirá modernizar una vía estratégica de la Ribera que conecta explotaciones agrícolas, servicios y núcleos de población, además de dar acceso al camino de servicio del embalse de Tous”.

Mazzolari explica que “el proyecto incorpora una intervención integral para resolver los problemas detectados en el firme y aumentar la seguridad vial en los puntos más sensibles del recorrido” e incide en la importancia de "maximizar la capacidad de drenaje, algo especialmente relevante en una zona acostumbrada a los episodios intensos de lluvia".

La diputada añade que “la Ribera es una comarca con un enorme peso agrícola, económico y poblacional dentro de la provincia, y por eso la Diputació continúa impulsando inversiones que mejoran las comunicaciones locales y garantizan infraestructuras más seguras y eficientes para vecinos, agricultores y servicios públicos”.

La actuación se desarrollará íntegramente en el término municipal de Antella y permitirá renovar los tramos más deteriorados del camino, mejorar la evacuación de aguas y reforzar distintos puntos afectados por escorrentías y desgaste del firme.

Además, se ampliará puntualmente la calzada en las zonas más estrechas y se renovará toda la señalización vertical y horizontal, incorporando también nuevos elementos de protección en los puntos con mayor desnivel.

Uno de los elementos más destacados de la intervención será la construcción de una glorieta de 14 metros de radio exterior en la intersección entre el camino de servicio de la presa de Tous y el acceso a Sumacàrcer, diseñada para ordenar los movimientos y reforzar la seguridad en un punto especialmente transitado.

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El proyecto establece un plazo estimado de ejecución de cuatro meses desde la adjudicación de las obras.