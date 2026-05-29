La escuela de Alzira logra 22 medallas en el campeonato de España de jiu jitsu
El combinado sumó nueve títulos, otros tantos subcampeonatos y cuatro preseas de bronce
Alzira fue la capital de España de la halterofilia y puede ir camino de serlo del combat jiu jitsu. La Escuela de Luchadores de Tenisquash logró 22 medallas en el campeonato de España celebrado recientemente en Carcaixent. El combinado alzireño obtuvo nueve títulos, otros tantos subcampeonatos y cuatro medallas de bronce. La modalidad de jiu jitsu combat consiste en golpear, derribar y trabajar al contrario en tierra. Reúne técnicas de lucha como el kick boxing o el judo. Ania Gomis, Liam Bajilis, José Antonio Martínez, Raúl Aguilarte, Leo Moreno, Alma Escudero, Kenai Tomas, Daniel Sanjuán y Aitana Hernández subieron a lo más alto del cajón.
Thiago Aguilarte, Antonio Moreno, Pablo Cubero, Erik Núñez, Daniela García, Leire Peris, Leo Mocholí, Álex Sepúlveda y Fabio Vives fueron finalistas mientras que Migue Briz, Matias García, David Fayos y Alan Peiró se hicieron con la medalla de bronce. La calidad del club alzireño es tal que “tenemos luchadores que vienen desde Náquera o Bétera”, explicó su entrenador y seleccionador español, el alzireño Javi Sales. Con tantos triunfos, el equipo alzireño logró el campeonato de España por equipos por séptima vez consecutiva.
“Algunos luchadores han de competir en edades mayores para tener rivales”. Es el caso de Alma Escudero, de 10 años, que ha ganado seis campeonatos de España y dos del mundo y subió a la categoría de 12 años. El club tiene mucho futuro.
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