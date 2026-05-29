Los institutos de Algemesí llevan su indignación al pleno por la polémica “graduación” del ayuntamiento

Los docentes en huelga de Algemesí asistieron ayer a la sesión plenaria del ayuntamiento para mostrar su rechazo ante la actuación promovida por el alcalde, José Javier Sanchis, y la concejala de Educación, Carmina Gómez, para la organización de un acto de reconocimiento exclusivamente al alumnado de segundo de bachillerato de los dos institutos públicos, el IES Bernat Guinovart y el IES Sant Vicent Ferrer, en plena huelga docente y después de que estos centros anunciaran a estudiantes y familias que posponían las graduaciones a la espera de que acabara la huelga.

Este acto, que los docentes y las AFA, —consideraron que era una “graduación encubierta”— representa una “maniobra del alcalde y la regidora de contraprogramar este acto de espaldas a los equipos docentes”, dijeron ayer. Consideran que “es una inaceptable instrumentalización política del alumnado que solo busca deslegitimar el derecho a huelga y nuestra movilización”, expuso un portavoz en el pleno. El docente dijo que “el reconocimiento al alumnado se demuestra acompañándolos cada día en las aulas, no utilizándolos como ariete político contra la escuela pública”. Los docentes, que intervinieron en el tiempo dedicado a los ruegos y preguntas, plantearon tres peticiones al gobierno local. En primer lugar, le solicitan “que cese de manera inmediata cualquier práctica o maniobra que busque deslegitimar, boicotear o invisibilizar las movilizaciones del profesorado”. En segundo lugar, que todos los grupos políticos del ayuntamiento, “y la institución misma, muestren, a través de las redes sociales o presentando una moción al plenario, su adhesión formal al apoyo de una educación pública, de calidad y en valenciano”. Y, por último, que el Ayuntamiento de Algemesí “abandone los actos de cara a la galería y se implique institucionalmente y de manera efectiva en la dignificación de la escuela pública, empezando por el respeto absoluto a la autonomía de los centros, la mejora de la equipación, la climatización y las infraestructuras, las políticas educativas locales y el respeto absoluto a las decisiones del Consejo Escolar Municipal”, concluyó el portavoz.

Intervención del segundo docente que preguntó al alcalde si quería corregir los exámenes. / Levante-EMV

Otro profesor intervino después para preguntarle al alcalde que “si continúa la huelga, ¿el ayuntamiento se hará cargo de las graduaciones de los ciclos, de cuarto de la ESO o los exámenes que tenemos pendientes?”. “Si usted quiere corregirlos, nosotros encantados”, acabó.

El alcalde respondió a los asistentes defendiendo su propuesta y rechazando que trate de “deslegitimar nada”. Dijo que “el principio de un docente es educar en libertad” y considera que los 300 alumnos y familias que asistieron al acto de reconocimiento académico “lo hicieron libremente, sin que nadie les obligara ni les pusiera una pistola en la cabeza”. Y añadió: “Al contrario, lo pidieron ellos a este ayuntamiento”. “Lo que el ayuntamiento ha hecho es un acto institucional para el que quiera asistir de forma totalmente libre”, concluyó.

Los docentes abandonaron el pleno tras la respuesta del alcalde. / Levante-EMV

Cabe recordar que la organización del acto provocó el rechazo de las comunidades educativas de los dos institutos y las AFA afearon al alcalde por organizar un acto para menores sin haber consultado previamente a las familias ni a los propios equipos directivos y docentes de los centros.