Sueca salda una deuda deportiva 50 años después

Cincuenta años no han sido suficientes para borrar el recuerdo de una hazaña que, en su día, los periódicos compararon con la célebre 'Naranja Mecánica' de Johan Cruyff. El salón de plenos del Ayuntamiento de Sueca ha acogido este viernes una emotiva recepción oficial a los jugadores del equipo infantil Mod-Story, que el 24 de abril de 1976 se proclamaron campeones provinciales en el 13º Campeonato Nacional de Fútbol Infantil. Aquellos chicos de 14 y 15 años, que tuvieron que costearse de su propio bolsillo los desplazamientos al no contar con apoyos institucionales, han recibido por fin el reconocimiento que la ciudad les debía.

Los integrantes del Mod-Story, en una foto de la época. / Levante-EMV

El alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez, ha presidido el acto acompañado de la primera teniente de alcalde, Pilar Moncho, y de otros miembros de la corporación municipal. Sáez ha calificado la gesta de "extraordinaria" y subrayado el valor humano que la hizo posible: "Entendieron, antes que muchos adultos, que los grandes éxitos son fruto de la unión. Demostraron que el talento tiene más fuerza cuando va acompañado del trabajo colectivo, del esfuerzo compartido y de la confianza mutua".

El equipo, patrocinado en su día por Eleuterio Huesca, fue reunido por su entrenador, el maestro Juan José Piera, quien logró aglutinar a jóvenes procedentes de diferentes escuelas de la localidad. Visiblemente emocionado, Piera ha compartido sus recuerdos de aquella etapa junto a sus exjugadores, también presentes en el acto junto a sus familias.

En representación del grupo, Antonio Bosch tomaba la palabra para agradecer al alcalde y al ayuntamiento el gesto de reparar una deuda pendiente con la historia deportiva de Sueca. Tras evocar algunas anécdotas del campeonato, Bosch dedicaba unas palabras de afecto a los compañeros que ya no están, entregando a sus familias camisetas conmemorativas como homenaje póstumo.

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El acto ha concluido con la entrega de diplomas a cada uno de los jugadores. El alcalde cerraba el encuentro con unas palabras que resumían el espíritu de la jornada: "Emociona imaginar aquel equipo, pero sobre todo emociona escucharos hablar de una amistad y unos sentimientos que, tanto tiempo después, continúan intactos. Gracias por haber llevado el nombre de Sueca a lo más alto y por ser siempre ejemplo de esfuerzo y humildad".