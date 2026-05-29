La última falla del año se planta en Sumacàrcer
La localidad celebra este fin de semana las fiestas de las Hijas de María y del Monument de la Joventut
La última falla del año ya se puede contemplar en Sumacàrcer. Los integrantes del Monument de la Joventut, como se denomina formalmente la fiesta -que huye de la etiqueta de falla al considerarla descontextualizada a estas alturas de año- han trabajado durante la noche para erigir un monumento que lleva por lema "La Justícia", salido del taller de Alberto Navarro. Se trata de una fiesta con más de cincuenta años de historia, que surgió para complementar la fiesta de las Hijas de María, exclusivamente femenina. Ésta cumplirá en su próxima edición setenta años de vida.
Un grupo de jóvenes, varones, impulsó la comisión del Monument de la Joventut, que hoy cuenta con medio centenar de integrantes entre niños y adultos.
Una vez erigido el monumento, Sumacàrcer se sumerge, como cada año en el último fin de semana de mayo, en un ambiente festivo, que arrancará este viernes por la tarde con actividades para los más pequeños.
La jornada del sábado arrancará con una "despertà" a primera hora de la mañana, a la que seguirá a mediodía un pasacalle con los integrantes de las dos comisiones de fiestas, que por la tarde celebrarán la ofrenda a la Purísima, que suele destacar por la alta participación, y se cerrará este día de fiesta con una batucada y una verbena.
El domingo se celebrará un pasacalle para recoger a las festeras como paso previo a la misa, mientras que el programa contempla la celebración por la tarde de la procesión y, por la noche, la "cremà" del Monument.
Suscríbete para seguir leyendo
- Impulsan el primero de los diez rascacielos previstos en la principal área de expansión de Alzira tras 16 años de parón
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Nuevo SOS de una familia de Alzira: 'Necesito ya, ya, ya que ingresen a mi hijo en un centro, estamos en peligro
- Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí
- Los pescadores alertan de la llegada del siluro al Albaida y al azud de Antella
- El cargo de fallera mayor infantil quedará desierto por primera vez en Alzira
- Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
- La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa