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La última falla del año se planta en Sumacàrcer

La localidad celebra este fin de semana las fiestas de las Hijas de María y del Monument de la Joventut

El Monument de la Joventut, en una imagen de esta mañana.

El Monument de la Joventut, en una imagen de esta mañana. / Fermín García

Pascual Fandos

Alzira

La última falla del año ya se puede contemplar en Sumacàrcer. Los integrantes del Monument de la Joventut, como se denomina formalmente la fiesta -que huye de la etiqueta de falla al considerarla descontextualizada a estas alturas de año- han trabajado durante la noche para erigir un monumento que lleva por lema "La Justícia", salido del taller de Alberto Navarro. Se trata de una fiesta con más de cincuenta años de historia, que surgió para complementar la fiesta de las Hijas de María, exclusivamente femenina. Ésta cumplirá en su próxima edición setenta años de vida.

Un grupo de jóvenes, varones, impulsó la comisión del Monument de la Joventut, que hoy cuenta con medio centenar de integrantes entre niños y adultos.

Una vez erigido el monumento, Sumacàrcer se sumerge, como cada año en el último fin de semana de mayo, en un ambiente festivo, que arrancará este viernes por la tarde con actividades para los más pequeños.

La jornada del sábado arrancará con una "despertà" a primera hora de la mañana, a la que seguirá a mediodía un pasacalle con los integrantes de las dos comisiones de fiestas, que por la tarde celebrarán la ofrenda a la Purísima, que suele destacar por la alta participación, y se cerrará este día de fiesta con una batucada y una verbena.

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El domingo se celebrará un pasacalle para recoger a las festeras como paso previo a la misa, mientras que el programa contempla la celebración por la tarde de la procesión y, por la noche, la "cremà" del Monument.

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