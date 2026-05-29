La última piscina de verano afectada por la dana en la Ribera abrirá en Alginet en un mes

La piscina municipal de Alginet reabrirá el próximo 1 de julio. Las obras para recuperar esta infraestructura, que resultó completamente dañada por el paso de un tornado asociado a la dana del 29 de octubre de 2024, avanzan a buen ritmo y ya se aprecian las nuevas estructuras y los nuevos vasos que permitirán a los vecinos refrescar y practicar ejercicio este verano. La nueva piscina municipal de Alginet será también cubierta, pero se ha apostado por un sistema de cierre diferente al techo retráctil que tenía. La piscina grande contará con una estructura cubierta con un techo translúcido con laterales desmontables, para permitir su apertura en verano y su cierre a partir del otoño, según explica el concejal de Urbanismo, Andrés Añón. Contará con una grúa para facilitar el baño a personas con movilidad reducida, que ayudará en la inmersión y en la salida del agua a través de la nueva maquinaria. Se ha renovado también la piscina infantil, que contará con juegos acuáticos para los más pequeños. Se instalarán más zonas de sombra y áreas con césped artificial “para que la gente pueda estar más cómoda tomando el sol o la fresca durante la estancia en la piscina”, comenta el concejal.

Estructuras de parasol en primer término, y diferentes vasos del complejo acuático de Alginet. / Levante-EMV

Las obras han permitido también la renovación de todos los vestidores de invierno y también se ha mejorado el acceso a la piscina a través de una larga rampa con poco desnivel que hace más fácil la llegada con sillas de ruedas o carritos. Otra de las intervenciones, de acuerdo con las palabras del concejal de Urbanismo, ha sido la mejora de la evacuación de la sala de las depuradoras, en el sótano de la piscina, para evitar que este espacio se inunde y pueda afectar a la instalación.

Operarios en las obras de la piscina de Alginet. / Levante-EMV

La mejora de la piscina permitirá a los vecinos de Alginet poder contar de nuevo con este servicio, tan apreciado en los meses de calor. La piscina es también un lugar de reunión y en ella se realizan multitud de actividades deportivas que poco a poco irán recuperando su periodicidad, según han informado desde el ayuntamiento. La piscina de Alginet es la última que queda por recuperar después de los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Ribera. Algemesí también sufrió grandes destrozos en sus piscinas, tanto la descubierta como la cubierta. La primera recuperó la actividad en junio del año pasado, mientras que la cubierta abrió de nuevo en diciembre de 2025.

Inversión millonaria en el complejo

Las obras de la piscina forman parte de la recuperación de todo el complejo deportivo situado en la Ronda Higinio Noja de Alginet. esta zona se vio fuertemente afectada por un tornado que también causó daños en Benifaió y en Carlet. Los trabajos se desarrollan gracias a una inversión de 7,2 millones de euros procedente de los Fondos para la Reconstrucción del Ministerio de Política Territorial. Añón indica que existen algunos servicios que han podido mantenerse operativos porque no resultaron grandemente dañados, como la pista de atletismo y un campo de pádel del primer pabellón. El resto de los espacios están siendo mejorados: se instalará parquet en el pabellón para sustituir el pavimento dañado, el parque infantil del bar se hará nuevo, se habilitará un pista multideporte y se arreglarán dos pistas de pádel.

El parque infantil ubicado junto al bar del polideportivo ha sido renovado por completo. / Levante-EMV

Otro proyecto pendiente en Alginet tras la dana es el colegio Blasco Ibáñez. “Se está licitando el proyecto”, dice Añón. El Ayuntamiento de Alginet ya ha realizado la cesión de suelo para la construcción del nuevo colegio. El plazo de ejecución es de 18 meses, con lo que los alumnos deberán continuar el próximo curso en los barracones instalados por la Conselleria de Educación en el Parc de l’Hort de Feliu, informa el concejal de Urbanismo.