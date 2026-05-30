El CB Alginet vence al Zornotza y sigue vivo en la fase de ascenso (71-85)

El Rigalli Alginet respira aliviado tras su triunfo en el segundo partido de la fase de ascenso ante el Zornotza de Bizkaia por 71 a 85. Un resultado con el que ambos equipos se quedan con un partido ganado tras esta segunda jornada, observando de cerca al Jaén que cuenta con dos. Un ambiente indescriptible desde las gradas que consigue abrazar al Rigalli Alginet y a sus jugadores hasta llevarlos hacia su objetivo, seguir con vida y más vivos que nunca.

El segundo encuentro de la fase para los valencianos empezaba como una final. No solo por la condición de anfitrión sino por el contexto en el que se producía. La victoria del Jaén minutos antes

obligaba al Rigalli Alginet a ganar sí o sí para mantenerse vivo en la lucha por el ascenso. El Zornotza por su parte, también se veía en la necesidad de vencer para igualar en victorias a los andaluces en la contienda por el primer lugar.

Los jugadores del CB Alginet saludan desde el centro de la pista. / Alberto Lloret

Los decibelios del pabellón de Alginet elevaban el ritmo de un partido que arrancaba electrizante. Ambos equipos lograron conectar buenas acciones sobre todo desde el 6,75 y atacando el perímetro con valentía. Durante la primera parte del choque, el enfrentamiento empezaba físico a más no poder. En los dos cuartos se llegó rápidamente al bonus, haciendo recurrentes los viajes a la línea personal.

Ventaja mínima en el primer parcial

El primer cuarto otorgaba una primera ventaja al Rigalli Alginet de 21-22, pero con muchos cambios en el marcador. Ventajas de un lado al otro. El Rigalli apostando fuertemente por entregar balones al poste a Luis Verdeguer. Sobre él o buscaban anotar desde la pintura o la defensa cerrada permitía sacar balones fuera para los exteriores. Algo similar era la propuesta del Zornotza, con balones a Salazar sobre los que pivotaba el juego de Bizkaia aunque con posiciones mucho más móviles y abiertas.

Durante la primera mitad se encargaron de anotar en su mayoría Zurbiggen, Martínez y Verdeguer para los anfitriones y para el Zornotza fueron Jaime Pérez y Sainz de la Maza. A la media parte, el Rigalli Alginet gozaba de una pequeña ventaja de 41-47. Tras salir de los vestuarios, el Zornotza intentó por activa y por pasiva adentrarse en la pintura del Alginet. Sin embargo, los anfitriones volvieron a pista con una disciplina defensiva mucho más ordenada, cerrando el interior, con buenos 'flash' tras bloqueo y con una mano en todos sus exteriores.

El Zornotza jugó bien sus cartas, manteniéndose peligrosamente cerca en ciertas etapas del segundo tiempo, pero el Rigalli Alginet corrió mucho mejor, transicionando más en ataque y cerrando desde el triple cuando era necesario. En definitiva, ejecutando un baloncesto desgastante, con el que llevaban el último cuarto al 55-66. A la fiesta de anotación se sumaron Pablo Silla y Javier Dalmau.

Todavía con mucho tiempo por delante, el conjunto anfitrión supo tener paciencia, sin querer lograr milagros ir sumando la ventaja a fuego lento. El Bizkaia aún con tiempo veía como la remontada no llegaba y el rival se le escapaba. En este cuarto cada triple, cada dos más uno, cada tiempo muerto sonaba multiplicado por tres y haciendo retumbar el suelo del pabellón. De ese bucle no fue capaz de salir un Zornotza al que le superó un Rigalli Alginet con coraje, confianza y garra. Final 71-85.

Miguel Martínez finaliza como MVP gracias a 17 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes. Pablo Silla logró 18 puntos con 5 rebotes y 7/7 en tiros libres. Luis Verdeguer acabó con 14 puntos y 9 rebotes. Javier Dalmau logró 12 puntos y 6 rebotes y Alejandro Zurbriggen 9 puntos con 6 rebotes.

Última prueba de fuego del subgrupo 4 para el Rigalli Alginet esta tarde a las 19:15 horas ante el DM Mollet.