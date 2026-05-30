Las comisiones de Carcaixent vetan la elección de un fallero mayor

Las Fallas de Carcaixent no aceptan tener, de momento, un fallero mayor entre sus representantes. El reglamento de la fiesta josefina en este municipio no regula la posibilidad de contar con un fallero mayor, “aunque tampoco indica que no pueda ser un hombre”, comenta el presidente de la falla Pes de la Fulla, Sergio Gómez. Esta comisión no ha encontrado ni mujeres ni niñas que quieran asumir el cargo de falleras mayores para el nuevo ejercicio, pero sí ha encontrado a un festero, Kike Pepiol, dispuesto a asumir la representación. Ante la indefinición del reglamento —que sí estipula claramente que las integrantes de la corte de honor han de ser chicas—, la comisión ha presentado una incidencia ante la Junta Local Fallera para plantearle que, dado que no han encontrado féminas para el cargo, proponen designar como fallero mayor al joven Kike Pepiol. De acuerdo con las normas, esta incidencia se debe resolver por medio de votación de los presidentes, “y la mayoría ha dicho que no”, según ha confirmado el presidente de la Junta Local Fallera, Claudio Guerrero.

El presidente de la JLF reconoce que es una situación inédita en Carcaixent: “Es la primera vez que pasa algo así”, declara. Y entiende que es “una decisión delicada” para las comisiones. Como Sergio Gómez, alude al reglamento fallero, que “no contempla la figura de fallero mayor”. Guerrero dice que “sí se ha aceptado la propuesta de Pes de la Fulla, pero se ha votado la designación de fallero mayor y ha salido que no”.

Representante mayor de la falla

Pes de la Fulla ha acatado la decisión de los presidentes y, tras esta primera negativa, ha optado por designar al joven como representante mayor de la falla, una figura prevista en los reglamentos cuando no se encuentran falleras mayores y que “tiene las mismas funciones” que éstas. La falla ha informado a la Junta Local Fallera de Carcaixent de que contarán con un representante mayor, y piden que aclaren qué tratamiento se le dará y si protocolariamente “recibirá el mismo trato que las falleras mayores”, una consulta que se debatirá el próximo martes en una reunión de la JLF. Ante esta situación, existen dos posibilidades: que el representante mayor ejerza junto a las falleras mayores o que se le invite a actuar como representante junto a los presidentes. El próximo martes deberá aclararse qué papel se le dará. Pepiol ha declinaro realizar cualquier valoración a la espera del resultado de esa asamblea la próxima semana.

El presidente de la JLF asegura que es una situación novedosa para las Fallas de Carcaixent y cree que “existe la posibilidad de dar cabida a esta nueva figura, de acuerdo con los nuevos tiempos”. En este sentido, la directiva de la Junta Local Fallera propondrá el próximo martes iniciar los trabajos de revisión del reglamento fallero actual —“que se ha quedado en el pasado”, dice Guerrero— e incorporar en él “lo que la gente viene pidiendo”.

La intención del equipo que actualmente está al frente de la JLF es “intentar actualizar el reglamento”, anuncia. Una propuesta que se planteará a los presidentes y que, después, deberá someterse a consulta en cada una de las trece comisiones falleras de Carcaixent. “Es un proceso, pero se tiene que abordar”, considera Guerrero.

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En Carcaixent, asegura, “nunca se ha dado el caso de tener que designar ni a un fallero mayor ni a un representante”, por lo que es una situación que resulta inusual.