Rafael Galbis logra el premio al mejor tomate en la feria de Rafelguaraf

Rafelguaraf ya conoce a los ganadores del concurso de la tercera edición de la Fira de la Tomaca. La organización ha aprovechado este viernes la jornada inaugural para dar a conocer la resolución de sus dos certámenes más esperados: el tradicional concurso de tapas elaboradas por los hosteleros locales y el prestigioso concurso hortícola dedicado al producto autóctono.

La gastronomía local ha vuelto a demostrar su alto nivel y su capacidad de innovación utilizando el tomate valenciano como base de la cocina popular. En la edición de este año del concurso de tapas, el primer premio ha vuelto a ser para el Bar John Lennon, establecimiento que ya triunfó en la edición anterior. El segundo ha sido para el Bar La Piscina, mientras que el tercero ha recaído en el Bar el Hostal. El premio a la innovación ha correspondido también al Bar La Piscina, reconociendo la originalidad de su propuesta culinaria.

'Memorial Gonzalo Peiró'

La jornada ha acogido el plato fuerte de la feria con la celebración del certamen destinado a premiar los mejores productores de tomate valenciano de la temporada. Para evaluar la calidad organoléptica, la pulpa y la firmeza de los frutos, la organización ha reunido un jurado de expertos multidisciplinar compuesto por el periodista Miguel Ángel Font; el agricultor Toni Ríos; el catedrático de Biología y Genética de la Universitat Politècnica de València Salvador Soler; el concejal de Agricultura, Miguel Ángel Pons; Pepe Briz; y el crítico gastronómico Vicent Gil. Todo el comité ha sido presidido por Julio Quilis, presidente de la Asociación de Productores de Tomate Valenciano.

Tras una exigente deliberación, el palmarés de la tercera edición del memorial ha coronado el agricultor Rafael Galbis, quien consigue el máximo reconocimiento al cultivo de excelencia de este año. El segundo premio ha sido para Paco Peiró y el tercer premio ha sido para Vicent Roig.

Con la entrega de estos galardones, Rafelguaraf daba inicio a un fin de semana de celebración alrededor de su producto estrella de kilómetro cero, reafirmando el compromiso de la Associació de Productors y del Ayuntamiento de Rafelguaraf por mantener activas las semillas tradicionales y garantizar una salida comercial digna y valorada para los agricultores.