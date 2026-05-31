Alginet sigue avanzando: tres años de gestión, reconstrucción y futuro

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alginet, encabezado por la alcaldesa Elia Ferrer Mendoza, del Partido Popular, y con el apoyo del grupo municipalista Socialistes d’Alginet, hace balance de estos tres años de legislatura marcados por el trabajo constante, la mejora de los servicios públicos y el compromiso firme con el bienestar de la ciudadanía.

Una legislatura que, sin duda, quedó profundamente condicionada por la dana de octubre de 2024, un episodio que obligó al Ayuntamiento a paralizar proyectos y reorganizar prioridades para centrar todos los esfuerzos municipales en la reconstrucción, la atención a las personas afectadas y la recuperación de la normalidad en el municipio.

La dana no ha sido una excusa, sino una realidad que han vivido de primera mano todos los municipios afectados. Una situación excepcional que puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones públicas y que evidenció, además, que muchos procedimientos administrativos no siempre se adaptan a la urgencia y a las necesidades reales del día a día de los ayuntamientos y de la ciudadanía. Aun así, desde el consistorio se ha trabajado con responsabilidad, esfuerzo y determinación para no detener el avance de Alginet.

A pesar de ello, el municipio no se ha detenido

Uno de los hitos más importantes ha sido la adjudicación de la obra del alcantarillado de la Urbanización Los Lagos, una reivindicación histórica que llevaba más de 40 años sin solución. Con este paso, el Ayuntamiento da respuesta a una demanda vecinal largamente esperada y demuestra su voluntad de afrontar proyectos complejos que habían quedado olvidados durante décadas.

En el ámbito deportivo, el consistorio ha apostado decididamente por todas las disciplinas, dando especial protagonismo y apoyo a los deportes minoritarios. En este sentido, destaca la reciente adquisición de la titularidad del Trinquet Municipal, una instalación emblemática para el pueblo y fundamental para garantizar el presente y el futuro de la Escuela Municipal de Pilota Valenciana, referente deportivo y cultural de Alginet.

La educación también ha sido una prioridad para el equipo de gobierno. Durante estos años se han atendido y ejecutado mejoras en los centros educativos en función de las necesidades trasladadas por los equipos directivos, trabajando de forma coordinada para mejorar las instalaciones y ofrecer espacios más adecuados para el alumnado y el profesorado.

Además, Alginet verá próximamente el inicio de las obras del nuevo CEIP Blasco Ibáñez, una infraestructura educativa muy esperada y necesaria para el municipio, que quedó parcialmente arrasada por la dana.

A todo ello se suman otras actuaciones clave para la mejora del día a día de los vecinos y vecinas, como los proyectos de mejora del alcantarillado actualmente en fase de licitación, la renovación del alumbrado público, diversos asfaltados muy demandados en distintas zonas del municipio y la mejora de los caminos agrícolas, fundamentales para el trabajo diario del sector agrario local.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado su implicación en la limpieza de parcelas abandonadas, una actuación que hasta ahora había tenido una actividad prácticamente nula y que resulta esencial tanto para la seguridad como para la imagen y salubridad del municipio.

Son muchos los cambios que se están llevando a cabo en Alginet. Algunos destacan más por su visibilidad y otros pasan más desapercibidos porque no se ven a simple vista, pero todos forman parte de un trabajo constante para modernizar el municipio, mejorar los servicios públicos y responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

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Desde el Ayuntamiento se destaca que han sido tres años de trabajo intenso, de escucha activa y de gestión responsable. Muchos de los avances realizados no pueden resumirse en unas pocas líneas, pero sí reflejan una forma de gobernar basada en el compromiso con Alginet, la cercanía con los vecinos y vecinas y la construcción de un pueblo con más oportunidades y mejores servicios para todos y todas.