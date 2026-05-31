El CB Alginet cae también ante el Algeciras y se queda sin ascenso a Segunda FEB (93-70)

El Rigalli Alginet pierde en su último encuentro de la temporada ante el Damex Algeciras por 93 a 70. El cuadro anfitrión había logrado un puesto en la repesca para tratar de lograr el último pase a Segunda FEB, pero los gaditanos se impusieron demasiado pronto en un partido del que no pudo retomar las riendas el Alginet. Con esto, el Algeciras logra el tercer billete a la tercera categoría del baloncesto nacional, junto con el Movistar Estudiantes y Jaén Paraíso Interior.

El Rigalli Alginet se queda a las puertas de lograr una hazaña en su pabellón. En un partido con todo por jugarse en 40 minutos, el encuentro se decide como una moneda que vuela al aire, esperando que el día sea acertado, que la suerte y sobre todo el acierto sonría. En ese sentido, este domingo se ha podido presenciar el mejor partido de la fase para el Algeciras, sin dejarse intimidar por la afición local, desplegando un baloncesto firme, paciente y muy acertado sobre todo a partir del segundo cuarto.

El Alginet, por su parte, ha querido correr demasiado en una primera parte en la que el Algeciras se quedaba con el primer periodo por 26 a 21. Llegado el segundo cuarto, el visitante superaba los 10 tantos de ventaja y el cuadro anfitrión buscaba retomar las riendas demasiado rápido. La presión de jugar con su gente parecía forzar la precipitación en pista, mientras el Algeciras con buenos minutos prolongaba su diferencia.

Hasta los 20 tantos se escaparon los gaditanos a la media parte (53-33), poniendo el partido cuesta arriba para el Alginet. Durante la segunda parte, El Rigalli se ha visto obligado a tener que poner una marcha más, buscando canastas más rápidas y una defensa más adelantada y agresiva. Con el viento a su favor, el Algeciras actuaba con cautela y con su guion claro seguía anotando bien desde el 6,75. En esta dinámica se separaba todavía más de un Rigalli Alginet que veía como el partido se le escurría de las manos.

Con un tercer parcial de 20-15 y un periodo final de 20-22, el Algeciras lograba imponerse ante el Rigalli Alginet por 23 puntos y celebrar su tan ansiado ascenso. Lágrimas, frustración e impotencia terminaban rondando el pabellón de Alginet después de una temporada apoteóstica, a la altura de muy pocos y logrando la hazaña de finalizar invictos en liga regular, siendo el único equipo de toda Tercera Feb en conseguirlo.

Sin duda, la temporada de los valencianos enorgullece a todo un pueblo que ha vibrado con cada canasta, cada acción y cada partido en el pabellón de Alginet. La fase de ascenso reúne al mejor baloncesto de España y el Rigalli Alginet puede decir con la cabeza bien alta que ha competido hasta el último segundo.

Víctor Pelufo logra su segundo MVP consecutivo con 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Trece de valoración para Marc Rodilla con 4 puntos, 5 asistencias y 3 robos. Pablo Silla acaba con 10 puntos, 3 asistencias. Alejandro Zurbriggen anota 10 puntos con 5 rebotes. Djihad Mallik termina con 7 puntos 3 rebotes y 2 robos.