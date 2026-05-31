El CB Alginet luchará por el último billete a Segunda Feb pese a su segundo tropiezo

El Rigalli Alginet cayó este sábado en su último encuentro del subgrupo ante DM Mollet por un punto (79-80). Sin embargo, la victoria del viernes por 15 puntos ante el Zornotza les dejaba muy de cara en el "Basket average" sobre sus perseguidores del grupo, por lo que aún con la derrota, el conjunto anfitrión luchará esta tarde a las 17:00 horas por el último billete hacia Segunda FEB ante el Damex Algeciras.

Los jugadores del Rigalli, al inicio del partido. / Alberto Lloret

El primer encuentro de la tarde entre el Jaén y el Vizcaya acababa con la victoria de los andaluces, que lograban el pase directo al ascenso después de una fase impoluta (3-0). El resultado dejaba por decidir la plaza en la repesca de hoy. El Mollet necesitaba ganar al Alginet y además hacerlo por más de 12 puntos. Al Rigalli Alginet en cambio, le bastaba con ganar o si no, perder por menos de esos doce de distancia.

Y así fue como dos equipos, con la tensión del último partido después de muchos días seguidos de competición, llegaban igualados al final del encuentro. Las últimas posesiones fueron difíciles de concebir para quienes observaron el partido. A menos de un minuto del final, el Mollet empata a 79 y con posibilidad de dominar en el electrónico. De repente el tiro libre estalla en el cristal muy lejos de buscar encestar. De la incredulidad de los aficionados a un Mollet que lo que buscaba era llegar a la prórroga para lograr esos 12 de ventaja que necesitaba".

En el momento los interrogantes rondaban el pabellón de Alginet. Hasta quienes tienen cientos de partidos a sus espaldas alucinaban con el final de este encuentro. El Mollet buscó el pase a la desesperada. Lo que no sabían es que la ventaja creada en los minutos extra no sumaba al "basket average".

Después de otra oportunidad desde la línea personal, Albert Real volvió a fallar descaradamente el primero, sin acercarse al aro. El Rigalli Alginet pedía técnica por la no intención de disputar canasta. En el segundo Real tuvo que disimular un poco más y al menos tocar aro. Y sucedió lo que terminaba de enrarecer el partido. Albert Real sin quererlo anotó el segundo tiro libre. La ventaja era para un Mollet que aunque por encima ya no podía forzar la prórroga que buscaba.

El Rigalli Alginet tuvo una última oportunidad para ganar el partido pero el balón se quedó corto en el hierro. Aún con la derrota, el Rigalli Alginet celebró su objetivo primordial: obtener esa vida extra para disputar la última plaza de Segunda FEB que tendrá lugar esta tarde a las 17:00 en el pabellón de Alginet.

Los anfitriones llegaron a dominar el partido por 15 tantos, pero el Mollet estuvo preciso en el tramo final para igualar la contienda. En el duelo de hoy, el Rigalli Alginet vuelve a encontrarse con dos viejos conocidos en el DAMEX Algeciras, Dejan Ilincic y Luis Paños. Sin duda, toda la carne está puesta en el asador para dos conjuntos que buscarán poner la guinda a una enorme temporada. Lo peleará el Rigalli Alginet en casa, con su gente.

Víctor Pelufo fue el MVP del partido (21 val.) con 10 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Miguel Martínez terminó con 12 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Pablo Silla anotó 14 puntos y 2 rebotes. Juan Martín acabó con 8 puntos, 6 rebotes y 2 robos. Javier Dalmau cosechó 10 puntos, 2 robos y 2 rebotes.