La Guardia Civil sorprende a dos presuntos ladrones con móviles sustraídos en una playa de Cullera

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de entre 20 y 35 años como presuntos autores de un robo cometido en una playa de Cullera durante la jornada de este sábado.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la playa situada junto al edificio Espacio, donde una patrulla de vigilancia observó la actitud sospechosa de dos individuos que intentaban abandonar la zona de manera apresurada. Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a identificarlos y a realizar una inspección de los objetos que portaban.

Según fuentes presenciales, durante la actuación los guardias civiles localizaron varios teléfonos móviles cuya procedencia los sospechosos no pudieron acreditar. Tras realizar diversas comprobaciones, los agentes confirmaron que los terminales pertenecían a una pareja que se encontraba disfrutando de una jornada de playa mientras tomaba el sol en la arena.

Una vez verificada la titularidad de los dispositivos, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos individuos y a su traslado al cuartel de Cullera, donde se han instruido las correspondientes diligencias por un presunto delito de hurto.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia que las fuerzas de seguridad refuerzan durante los fines de semana y la temporada estival en las playas de la Ribera Baixa, unas zonas que registran una gran afluencia de visitantes con la llegada del buen tiempo y que, al mismo tiempo, se convierten en objetivo habitual de los denominados ladrones de playa.

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Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de no dejar objetos de valor sin vigilancia y extremar las precauciones para evitar este tipo de sustracciones durante las jornadas de ocio junto al mar.