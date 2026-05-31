Pes de la Fulla proclamará como representante al joven vetado como fallero mayor en Carcaixent

Kike Pepiol se convertirá el viernes 5 de junio en el máximo representante de la falla Pes de la Fulla de Carcaixent. La imposibilidad de encontrar falleras dispuestas a asumir el cargo de falleras mayores de la comisión ha propiciado su candidatura. El joven, fallero muy implicado en su comisión, ha decidido dar el paso y presentarse como fallero mayor. Sin embargo, el aspirante se ha encontrado con la negativa de los presidentes, que no han aceptado esta designación. Como ayer publicó Levante-EMV, el presidente de Pes de la Fulla, Sergio Gómez, presentó la propuesta a la Junta Local Fallera de Carcaixent como una incidencia, al no encontrar chicas para los cargos de fallera mayor y fallera mayor infantil. En este escrito postulaba a un joven de la falla como candidato a convertirse en el fallero mayor de la comisión. De acuerdo con el reglamento, la incidencia se resolvió planteándola a cada presidente de las trece fallas locales para que votara si estaba de acuerdo o no. Y la mayoría dijeron “que no”, explicó el presidente de la JLF a este periódico.

Aunque el reglamento fallero de Carcaixent no regula la figura de fallero mayor, tampoco dice “que no pueda ser un hombre”, defiende Sergio Gómez. Por eso la comisión se decidió a proponer a su candidato. La negativa de los presidentes no ha desalentado a la falla Pes de la Fulla y, aunque acatan el dictado de los presidentes, no se resignan a no tener representación y, en este sentido, se acogen a otra figura que sí está regulada en el reglamento, la de representante mayor en caso de inexistencia de fallera mayor. Gómez explica que han planteado a la JLF que Pes de la Fulla tendrá como representante mayor a Kike Pepiol y piden que aclare qué trato protocolario se le dará. Esta consulta se resolverá este martes en una asamblea de presidentes.

Actualizar el reglamento

En paralelo, el presidente de la JLF de Carcaixent, Claudio Guerrero, ha anunciado que propondrá revisar el reglamento porque cree que “existe la posibilidad de dar cabida a esta nueva figura, de acuerdo con los nuevos tiempos”. Esta idea la trasladará este martes a los presidentes de las fallas de Carcaixent para intentar iniciar la revisión de un reglamento fallero que el presidente considera “que se ha quedado en el pasado”. Guerrero ve posible incorporar en la normativa de la fiesta josefina local “lo que la gente viene pidiendo”, dice, y destaca que “es la primera vez que pasa algo así”.

A pesar de la inédita situación, la falla Pes de la Fulla ha anunciado que el próximo viernes celebrará la proclamación de Kike Pepiol com representante mayor de la comisión. Un cargo que tiene “las mismas funciones” que el de fallera mayor y que para los miembros de la comisión representa la misma categoría, ha explicado Sergio Gómez. Tanto Gómez como Pepiol han preferido no comentar nada más sobre la designación y cómo afrontarán la nueva etapa, porque prefieren esperar a ver cómo se desarrolla la asamblea de presidentes que ha sido convocada para el próximo martes por la noche.

Evitar situaciones incómodas

Gómez desconoce la propuesta avanzada por el presidente de la JLF de Carcaixent sobre la posibilidad de iniciar el proceso de revisión del reglamento de las fallas para incorporar la figura de fallero mayor. Asegura que no aparece en el orden del día de la reunión. “Lo que sí está es nuestro escrito a la junta donde se le dice que nos conteste dónde irá y cómo será tratado nuestro representante para que no llegue el día y nadie pueda vivir una situación incómoda”, detalla Gómez. Este será el punto principal de la asamblea de presidentes.

Pes de la Fulla también está buscando un representante infantil, que pueda suplir la ausencia de fallera mayor infantil para las fallas de 2027, aunque todavía no han decidido cómo escogerán este cargo, según ha comentado el presidente.