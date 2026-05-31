Pes de la Fulla proclamará como representante al joven vetado como fallero mayor en Carcaixent
La comisión quiere darle el máximo protagonismo al joven a la espera de que la JLF decida si lo incluye entre las falleras mayores
Kike Pepiol se convertirá el viernes 5 de junio en el máximo representante de la falla Pes de la Fulla de Carcaixent. La imposibilidad de encontrar falleras dispuestas a asumir el cargo de falleras mayores de la comisión ha propiciado su candidatura. El joven, fallero muy implicado en su comisión, ha decidido dar el paso y presentarse como fallero mayor. Sin embargo, el aspirante se ha encontrado con la negativa de los presidentes, que no han aceptado esta designación. Como ayer publicó Levante-EMV, el presidente de Pes de la Fulla, Sergio Gómez, presentó la propuesta a la Junta Local Fallera de Carcaixent como una incidencia, al no encontrar chicas para los cargos de fallera mayor y fallera mayor infantil. En este escrito postulaba a un joven de la falla como candidato a convertirse en el fallero mayor de la comisión. De acuerdo con el reglamento, la incidencia se resolvió planteándola a cada presidente de las trece fallas locales para que votara si estaba de acuerdo o no. Y la mayoría dijeron “que no”, explicó el presidente de la JLF a este periódico.
Aunque el reglamento fallero de Carcaixent no regula la figura de fallero mayor, tampoco dice “que no pueda ser un hombre”, defiende Sergio Gómez. Por eso la comisión se decidió a proponer a su candidato. La negativa de los presidentes no ha desalentado a la falla Pes de la Fulla y, aunque acatan el dictado de los presidentes, no se resignan a no tener representación y, en este sentido, se acogen a otra figura que sí está regulada en el reglamento, la de representante mayor en caso de inexistencia de fallera mayor. Gómez explica que han planteado a la JLF que Pes de la Fulla tendrá como representante mayor a Kike Pepiol y piden que aclare qué trato protocolario se le dará. Esta consulta se resolverá este martes en una asamblea de presidentes.
Actualizar el reglamento
En paralelo, el presidente de la JLF de Carcaixent, Claudio Guerrero, ha anunciado que propondrá revisar el reglamento porque cree que “existe la posibilidad de dar cabida a esta nueva figura, de acuerdo con los nuevos tiempos”. Esta idea la trasladará este martes a los presidentes de las fallas de Carcaixent para intentar iniciar la revisión de un reglamento fallero que el presidente considera “que se ha quedado en el pasado”. Guerrero ve posible incorporar en la normativa de la fiesta josefina local “lo que la gente viene pidiendo”, dice, y destaca que “es la primera vez que pasa algo así”.
A pesar de la inédita situación, la falla Pes de la Fulla ha anunciado que el próximo viernes celebrará la proclamación de Kike Pepiol com representante mayor de la comisión. Un cargo que tiene “las mismas funciones” que el de fallera mayor y que para los miembros de la comisión representa la misma categoría, ha explicado Sergio Gómez. Tanto Gómez como Pepiol han preferido no comentar nada más sobre la designación y cómo afrontarán la nueva etapa, porque prefieren esperar a ver cómo se desarrolla la asamblea de presidentes que ha sido convocada para el próximo martes por la noche.
Evitar situaciones incómodas
Gómez desconoce la propuesta avanzada por el presidente de la JLF de Carcaixent sobre la posibilidad de iniciar el proceso de revisión del reglamento de las fallas para incorporar la figura de fallero mayor. Asegura que no aparece en el orden del día de la reunión. “Lo que sí está es nuestro escrito a la junta donde se le dice que nos conteste dónde irá y cómo será tratado nuestro representante para que no llegue el día y nadie pueda vivir una situación incómoda”, detalla Gómez. Este será el punto principal de la asamblea de presidentes.
Pes de la Fulla también está buscando un representante infantil, que pueda suplir la ausencia de fallera mayor infantil para las fallas de 2027, aunque todavía no han decidido cómo escogerán este cargo, según ha comentado el presidente.
El fallero mayor: una figura con noventa años de historia y un camino aún por recorrer
La reciente designación de un fallero mayor en Carcaixent cuenta con un precedente muy próximo en el ámbito de las Fallas. En enero de 2023, la falla Borrull-Socors de València consumó un hito al celebrar la presentación de Raúl Puerta como su fallero mayor, asumiendo el cargo de representante honorífico en igualdad de condiciones que cualquier fallera mayor. Este nombramiento supuso situar a un hombre como representante honorífico de la comisión, otorgándole una banda que le acreditaba exactamente al mismo nivel que cualquier fallera mayor. El presidente de la falla, Sebas Marín, recordaba entonces que la banda no es una prenda necesariamente femenina: "¿No nos acordamos que los militares, por ejemplo, llevan? ¿No hemos visto tantas veces al Rey llevando banda en función a atribuciones que tiene? Por eso nos parece normal". Este hito fue el resultado de un acuerdo tomado años atrás por la comisión del 'cap i casal', cuya trayectoria destaca por romper estereotipos y experimentar en sus contenidos, decidiendo así liberar de género el cargo para que pudiera ser ocupado por hombres o mujeres indistintamente. Esta decisión derivó de un acuerdo de la comisión para eliminar la distinción de género en su representación. Raúl Puerta declaraba sentirse uno más dentro del grupo de representantes de su agrupación, Botànic: "La verdad es que sí: nos hemos sentido muy cómodos en todo momento. Se le trata con respeto y todo lo que nos llegan son felicitaciones".
Desde una perspectiva histórica, la figura del fallero mayor no es del todo nueva, ya que la denominación existía hace noventa años, cuando el propio cargo de fallera mayor de comisión aún se estaba perfilando. Con el tiempo, derivó en una distinción selecta similar a un fallero de honor, como en la Falla Telefónica. Posteriormente, la comisión de Blanquerías de València dio otro paso antes de la pandemia al nombrar a un hombre ante la ausencia de fallera mayor, aunque con un carácter estrictamente de homenaje y sin funciones de representación. No obstante, el paso dado por Borrull-Socors en 2023 marcó el camino de una normalización que ya asoma de forma muy minoritaria en algunas juntas locales, demostrando que la apertura reglamentaria es solo el inicio de un largo recorrido social para la fiesta. Este caso evidenció que, si bien la figura está regulada y admitida en varias juntas locales de forma minoritaria, la plena integración de los hombres en este rol honorífico de la fiesta todavía afronta una larga trayectoria para normalizar esta nueva figura en el ámbito social.
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