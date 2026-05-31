El Squash Algemesí se proclama campeón de España de clubes

El Club Squash Algemesí se ha proclamado campeón de España de clubes 2026, una competición celebrada días atrás en la ciudad vasca de Sestao.

El equipo de la Ribera partía como cabeza de serie número 2 del torneo y ganó todos sus enfrentamientos por claros 4 a 0 hasta llegar a la final.

En la final se enfrentaría contra el cabeza de serie número 1 del torneo el Club Tennis Sabadell, al que venció con claridad sin perder ningún partido.

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El Club Squash Algemesí es uno de los clubes referentes del squash nacional y europeo consiguiendo con este triunfo su cuarto campeonato de España de clubes.