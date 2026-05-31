Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla

Los vecinos del entorno del Faro de Cullera, especialmente de la zona de la Isla de los Pensamientos, han presenciado este sábado una escena difícil de olvidar. Tres delfines han sido avistados nadando a escasos metros de la orilla, ofreciendo una estampa que ha despertóado la sorpresa y la admiración de quienes se encontraban junto al mar.

Durante varios minutos, los cetáceos se han desplazado e paralelos a la costa, protagonizando una especie de danza que se podía contemplarse desde primera línea de playa. Numerosos vecinos y visitantes se han detenido para observar sus movimientos, mientras algunos inmortalizaban el momento con sus teléfonos móviles.

La escena grabada en vídeo ha circulado a través de las redes sociales de El Faro de Cullera y han despertado el interés de cientos de usuarios. Las grabaciones muestran a los tres ejemplares desplazándose con tranquilidad frente a la costa cullerense, en una estampa que muchos califican de excepcional por su cercanía a tierra.

Aunque la imagen ha generado una gran expectación, los especialistas señalan que la presencia de delfines en las aguas del litoral valenciano no resulta extraordinaria. El Mediterráneo occidental forma parte de las rutas habituales de desplazamiento y alimentación de diferentes especies de cetáceos, especialmente del delfín mular, una especie muy común en las costas de la Comunitat Valenciana.

Las zonas de Dénia, el Cabo de San Antonio, Serra Gelada, Tabarca o Guardamar registran avistamientos con relativa frecuencia, especialmente durante la primavera y el verano. Según diversos estudios y observaciones realizadas en el litoral mediterráneo, durante los meses cálidos aumenta la actividad de estos animales cerca de la costa debido a la mayor disponibilidad de alimento y a sus desplazamientos estacionales.

En el caso de Cullera, la presencia ocasional de cetáceos ha sido documentada en varias ocasiones durante los últimos años. Incluso se han producido avistamientos de especies de gran tamaño en las inmediaciones del cabo de Cullera, lo que confirma la riqueza biológica de un tramo costero situado en un punto estratégico entre el golfo de València y las aguas más profundas del Mediterráneo.

La elevada temperatura que presenta actualmente el agua tampoco constituye un obstáculo para estos mamíferos marinos. El delfín mular habita habitualmente en aguas templadas y cálidas y suele acercarse a las zonas costeras en busca de bancos de peces. Los expertos señalan que la combinación de mar calmada, buena visibilidad y una mayor presencia de personas en las playas durante estas fechas favorece que los avistamientos sean más fácilmente detectados por la población.

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El episodio vivido este sábado en el Faro de Cullera vuelve a poner de manifiesto la riqueza ambiental del litoral valenciano y la biodiversidad marina que albergan sus aguas. Una imagen poco habitual para quienes paseaban por la zona, pero que confirma que el Mediterráneo continúa ofreciendo espectáculos naturales capaces de detener durante unos minutos el ritmo cotidiano de la costa.