Más de 500 alumnos de cinco municipios de la Ribera inician este martes las pruebas de la PAU en Alzira
Estudiantes de 13 centros de Alzira, Algemesí, Carcaixent, la Pobla Llarga y Albalat están citados a las 8:30 horas en la Escola d'Adults Enric Valor, mientras el resto de la comarca se repartirá por los campus de la UV
Un total de 537 alumnos de cinco municipios realizarán a partir de mañana las pruebas de acceso a la universidad en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Enric Valor de Alzira. Durante tres días consecutivos, el centro estará dedicado únicamente a la realización de los exámenes. Otro año más, la Universitat Politècnica de València ha coordinado la constitución de un tribunal en Alzira, para facilitar la realización de los exámenes. Los estudiantes de segundo de bachiller de Alzira, Carcaixent, Algemesí, la Pobla Llarga y Albalat de la Ribera que participen en las PAU deberán estar a las 8,30 horas en el CPFPA Enric Valor. De acuerdo con las instrucciones realizadas por la UPV, el alumnado debe acudir a su sede en el horario indicado, donde el tribunal entregará a cada estudiante sus etiquetas identificativas y su horario personalizado. “Cada estudiante es responsable de su custodia. Debe comprobar que los datos son correctos y utilizar las etiquetas en todos los ejercicios. En ellas figuran, además, el usuario y la clave que permiten acceder al portal del estudiante de las PAU para consultar las notas, así como realizar el resto de las gestiones relativas a las PAU”, indican.
Las pruebas comenzarán a las 9,30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II. A las 11,45 horas se realizará el segundo examen, de Historia de la Filosofía. A las 15,30 horas comenzarán las pruebas de la tarde, dedicadas a asignaturas optativas y de modalidad, que concluirán a las 20 horas, según informa la concejala de Educación de Alzira, Virtuts Piera. El miércoles 3 de junio se realizarán a primera hora los exámenes de idiomas extranjeros hasta las 11 horas. La segunda sesión será para la asignatura de Historia de España, a partir de las 11.45 horas. La tarde se dedicará a la realización de pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física. La convocatoria ordinaria acabará el próximo jueves 4 de junio con el examen a partir de las 9,30 horas de Valenciano y, a continuación, a las 11,45 horas, las materias troncales de modalidad (Matemáticas II o Latín). La tarde del jueves se dedicará a resolver posibles coincidencias horarias y ya no se ocupará la totalidad del centro Enric Valor, según informa Virtuts Piera.
Los centros que participarán en el tribunal de la UPV en la capital de la Ribera Alta son los institutos Luis Suñer, Josep Maria Parra, Rei En Jaume y La Murta y el colegio La Purísima de Alzira, el IES Arabista Ribera y los colegios San Antonio de Padua y María Inmaculada de Carcaixent, los institutos Bernat Guinovart y Sant Vicent Ferrer y el colegio Nuestra Señora de la Salud de Algemesí, el IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga y el IES Sucro de Albalat de la Ribera.
Ontinyent, Burjassot y campus de la UV en València
Del resto de centros de la comarca, el IES Vicent Gandia de Castelló hará los exámenes en el tribunal de la Universitat de València en el Campus d’Ontinyent. Mientras que los centros de Almussafes, Alginet, Sueca, Catadau, Carlet, Càrcer, Culler, l’Alcúdia y Guadassuar están asignados al Aulari Nord del Campus de Tarongers de la UV. El IES Enric Soler i Godes de Benifaió acudirá al Aulari Oest del Campus de Tarongers y el IES Turís realizará las pruebas en la Facultat de Ciències Matemàtiques de València, mientras que los institutos de Alberic y Carlet acudirán al Aulari Interfacultatiu de Burjassot.
Regidores, docentes y AMPA dan ánimos a los jóvenes ante una PAU "complicada" por la huelga
La concejala de Educación de Alzira, Virtuts Piera, asegura que “está todo preparado” para recibir mañana a primera hora al medio millar de estudiantes que participaran en las pruebas de acceso a la universidad. Asegura no tener información sobre bajas en el tribunal o en el equipo docente que deberá hacerse cargo de los exámenes, aunque la pasada semana, la Assemblea de professorat corrector de les proves de la PAU, formada por más de 250 profesores, anunció que no se presentarían a la constitución de los tribunales y que renunciarían “en bloque” ese mismo día. Tras este anuncio, la Conselleria de Educación estableció unos servicios mínimos del 100 % para estas pruebas. Más de setenta profesores han presentado su renuncia hasta la fecha. Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans de Montserrat y evaluador de la PAU, considera que los servicios mínimos son “abusivos”. “Estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante", ha manifestado en declaraciones a EFE.
Los regidores de los ayuntamientos que participan en el punto de examen de Alzira recibirán mañana a los estudiantes para mostrarles su apoyo y desearles “buena suerte” en las pruebas, explica Piera. También la UPV, los equipos docentes y las AFA de los diferentes centros han publicado mensajes de ánimos en las redes para los jóvenes, que se enfrentan a unas pruebas PAU especialmente tensas y complicadas a causa de la huelga docente, activa desde el pasado 11 de mayo, y que está dificultando el final del curso. El año pasado, el 95,35 % de los estudiantes de Alzira aprobaron las Pruebas de Acceso a la Universidad, un poco por debajo del resultado autonómico, que fue del 95,68 %.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí
- Los pescadores alertan de la llegada del siluro al Albaida y al azud de Antella
- El cargo de fallera mayor infantil quedará desierto por primera vez en Alzira
- La megadraga Bonny River concluye los aportes de arena en Cullera y se traslada a Sueca
- Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
- La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa
- Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla