Más de 500 alumnos de cinco municipios de la Ribera inician este martes las pruebas de la PAU en Alzira

Un total de 537 alumnos de cinco municipios realizarán a partir de mañana las pruebas de acceso a la universidad en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Enric Valor de Alzira. Durante tres días consecutivos, el centro estará dedicado únicamente a la realización de los exámenes. Otro año más, la Universitat Politècnica de València ha coordinado la constitución de un tribunal en Alzira, para facilitar la realización de los exámenes. Los estudiantes de segundo de bachiller de Alzira, Carcaixent, Algemesí, la Pobla Llarga y Albalat de la Ribera que participen en las PAU deberán estar a las 8,30 horas en el CPFPA Enric Valor. De acuerdo con las instrucciones realizadas por la UPV, el alumnado debe acudir a su sede en el horario indicado, donde el tribunal entregará a cada estudiante sus etiquetas identificativas y su horario personalizado. “Cada estudiante es responsable de su custodia. Debe comprobar que los datos son correctos y utilizar las etiquetas en todos los ejercicios. En ellas figuran, además, el usuario y la clave que permiten acceder al portal del estudiante de las PAU para consultar las notas, así como realizar el resto de las gestiones relativas a las PAU”, indican.

Las pruebas comenzarán a las 9,30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II. A las 11,45 horas se realizará el segundo examen, de Historia de la Filosofía. A las 15,30 horas comenzarán las pruebas de la tarde, dedicadas a asignaturas optativas y de modalidad, que concluirán a las 20 horas, según informa la concejala de Educación de Alzira, Virtuts Piera. El miércoles 3 de junio se realizarán a primera hora los exámenes de idiomas extranjeros hasta las 11 horas. La segunda sesión será para la asignatura de Historia de España, a partir de las 11.45 horas. La tarde se dedicará a la realización de pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física. La convocatoria ordinaria acabará el próximo jueves 4 de junio con el examen a partir de las 9,30 horas de Valenciano y, a continuación, a las 11,45 horas, las materias troncales de modalidad (Matemáticas II o Latín). La tarde del jueves se dedicará a resolver posibles coincidencias horarias y ya no se ocupará la totalidad del centro Enric Valor, según informa Virtuts Piera.

Los centros que participarán en el tribunal de la UPV en la capital de la Ribera Alta son los institutos Luis Suñer, Josep Maria Parra, Rei En Jaume y La Murta y el colegio La Purísima de Alzira, el IES Arabista Ribera y los colegios San Antonio de Padua y María Inmaculada de Carcaixent, los institutos Bernat Guinovart y Sant Vicent Ferrer y el colegio Nuestra Señora de la Salud de Algemesí, el IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga y el IES Sucro de Albalat de la Ribera.

Ontinyent, Burjassot y campus de la UV en València

Del resto de centros de la comarca, el IES Vicent Gandia de Castelló hará los exámenes en el tribunal de la Universitat de València en el Campus d’Ontinyent. Mientras que los centros de Almussafes, Alginet, Sueca, Catadau, Carlet, Càrcer, Culler, l’Alcúdia y Guadassuar están asignados al Aulari Nord del Campus de Tarongers de la UV. El IES Enric Soler i Godes de Benifaió acudirá al Aulari Oest del Campus de Tarongers y el IES Turís realizará las pruebas en la Facultat de Ciències Matemàtiques de València, mientras que los institutos de Alberic y Carlet acudirán al Aulari Interfacultatiu de Burjassot.