Alzira conmemora el 50 aniversario de la entronización de la patrona en su camarín del santuario

El Real Santuario de Nuestra Señora del Lluch acogió el sábado el acto conmemorativo del 50 aniversario de la bendición del actual camarín del templo obra de Elías Cuñat, que alberga la talla de la patrona de la ciudad, imagen de Antonio Ballester Vilaseca, así como de la consagración de la mesa del altar del mismo.

Los actos revistieron solemnidad ya por la mañana cuando el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se desplazó a Alzira para sumarse a efemérides y visitó el templo mariano del mismo modo que lo hizo hace 50 años su predecesor en el cargo Ignacio Carrau Leonarte.

Miembros de la cofradía y de la corporación municipal, en el santuario, con el presidente de la diputación. / Levante-EMV

Mompó fue cumplimentado en la replaza del Santuario por los ediles Israel Pérez, José Luis Palacios y Mar Chordá y por los presidentes y junta de la Real Cofradía y, ya a las puertas de la iglesia, por el capellán de la misma, Raúl Furió, y el cronista oficial de la ciudad, Aureliano Lairón, que se encargó de dar cuenta de la historia del templo y de la del culto y tradición de la Moreneta.

El presidente de la Diputació mostró interés por el edificio y por las obras de arte que alberga y, con posterioridad hizo una dedicatoria y estampó su firma en el libro de oro del santuario.

Por la tarde, tal y como estaba previsto, se llevó a cabo la celebración religiosa consistente en una eucaristía solemne cuya parte musical estuvo a cargo del coro de la parroquia de San Juan Bautista. La presidencia de la corporación municipal la ostentó la primera teniente de alcalde, Gemma Alós. Participaron numerosos fieles y representantes de diferentes cofradías, asociaciones religiosas y festiva y culturales de la ciudad.

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Las damas de la Virgen, en la celebración religiosa que tuvo lugar por la tarde. / Levante-EMV

El capellán del templo rememoró en la homilía lo acontecido hace medio siglo a través de las crónicas de aquella época del diario Levante y tuvo palabras de recuerdo y afecto para cuantos hicieron posible la realidad actual, especialmente para José Palacios y Consuelo Gomis, presidentes entonces de la cofradía, los sacerdotes Joaquín Nadal, José Songel y Bernardo Blasco y los padrinos Adrián Campos, Mª Carmen Suñer y Alfonso Navarro y Trinidad Gomis. El acto finalizó con el canto de los populares Gozos por parte de los asistentes.