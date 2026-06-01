Antella pide refuerzos a la Guardia Civil ante las nuevas limitaciones que aplicará en l'Assut contra la masificación
El ayuntamiento aprovecha la alta afluencia por las altas temperaturas para informar a los bañistas de los cambios que introduce la nueva ordenanza
El Ayuntamiento de Antella ha aprovechado este lunes la Junta Local de Seguridad para solicitar refuerzos policiales de cara al próximo verano en el que entra en vigor la nueva regulación en el paraje de l’Assut, con limitación de aforo en la zona recreativa -no así para los que únicamente acuden a bañarse en el río- y la prohibición de acceder con mesas, comida o toldos. Las altas temperaturas del pasado fin de semana ya propiciaron una alta afluencia a l’Assut, que también estrena la declaración de Paraje Natural Municipal, que el ayuntamiento aprovechó para informar de las limitaciones que conlleva la nueva ordenanza, que se podrá aplicar tras el vallado instalado por la Confederación Hidrográfica del Júcar que deja un único acceso.
Casualmente, este lunes se celebraba la Junta Local de Seguridad, programada con antelación, para coordinar el dispositivo de seguridad de cara al verano en Antella y Sumacàrcer, conscientes de que las limitaciones en Antella desplazan a numerosos bañistas aguas arriba del Xúquer.
“Creemos que con las medidas que se aplicarán este año el 85 o el 90 % del problema se va a solucionar porque no se podrá entrar a la zona recreativa ni mesas, ni vidrio, ni tiendas, ni comida, pero aunque a la larga la gente se acostumbra, siempre va a haber alguien que querrá pasar”, ha comentado la alcaldesa de Antella, Eugenia García, mientras destacaba que las fuerzas de seguridad ya realizaron un gran trabajo el verano pasado para paliar los problemas derivados de la masificación “y la Guardia Civil nos ha dicho que va a seguir a nuestro lado porque es un cambio difícil y, sobre todo las primeras semanas, pueden ser conflictivas”.
La alcaldesa ha señalado que la nueva normativa entrará en vigor el último fin de semana junio y que también se pretende reforzar la vigilancia del 15 de julio al 15 de agosto cuando las limitaciones se aplicarán todos los días y no solo los fines de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla
- Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí
- Los pescadores alertan de la llegada del siluro al Albaida y al azud de Antella
- El cargo de fallera mayor infantil quedará desierto por primera vez en Alzira
- La megadraga Bonny River concluye los aportes de arena en Cullera y se traslada a Sueca
- Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
- La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa