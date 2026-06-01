Antella pide refuerzos a la Guardia Civil ante las nuevas limitaciones que aplicará en l'Assut contra la masificación

El Ayuntamiento de Antella ha aprovechado este lunes la Junta Local de Seguridad para solicitar refuerzos policiales de cara al próximo verano en el que entra en vigor la nueva regulación en el paraje de l’Assut, con limitación de aforo en la zona recreativa -no así para los que únicamente acuden a bañarse en el río- y la prohibición de acceder con mesas, comida o toldos. Las altas temperaturas del pasado fin de semana ya propiciaron una alta afluencia a l’Assut, que también estrena la declaración de Paraje Natural Municipal, que el ayuntamiento aprovechó para informar de las limitaciones que conlleva la nueva ordenanza, que se podrá aplicar tras el vallado instalado por la Confederación Hidrográfica del Júcar que deja un único acceso.

Asistentes a la Junta Local de Seguridad. / Levante-EMV

Casualmente, este lunes se celebraba la Junta Local de Seguridad, programada con antelación, para coordinar el dispositivo de seguridad de cara al verano en Antella y Sumacàrcer, conscientes de que las limitaciones en Antella desplazan a numerosos bañistas aguas arriba del Xúquer.

“Creemos que con las medidas que se aplicarán este año el 85 o el 90 % del problema se va a solucionar porque no se podrá entrar a la zona recreativa ni mesas, ni vidrio, ni tiendas, ni comida, pero aunque a la larga la gente se acostumbra, siempre va a haber alguien que querrá pasar”, ha comentado la alcaldesa de Antella, Eugenia García, mientras destacaba que las fuerzas de seguridad ya realizaron un gran trabajo el verano pasado para paliar los problemas derivados de la masificación “y la Guardia Civil nos ha dicho que va a seguir a nuestro lado porque es un cambio difícil y, sobre todo las primeras semanas, pueden ser conflictivas”.

La alcaldesa ha señalado que la nueva normativa entrará en vigor el último fin de semana junio y que también se pretende reforzar la vigilancia del 15 de julio al 15 de agosto cuando las limitaciones se aplicarán todos los días y no solo los fines de semana.