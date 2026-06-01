El arquitecto Luis Cortés recoge en Chipre el premio por la restauración de la cúpula de las Escuelas Pías

El arquitecto de Sueca Luis Cortés Meseguer ha recogido en el Teatro Municipal de Nicosia (Chipre) el Premio Europeo del Patrimonio/Premio Europa Nostra 2026 como director del equipo que ha trabajado en la restauración de la cúpula de las Escuelas Pías de València, una de las mayores cúpulas de albañilería de España, con 24,5 metros de diámetro y una superficie aproximada de mil metros cuadrados.

La gala de entrega de premios contó con la asistencia del presidente de Chipre, Nikos Christhodoulides, y la ministra de Cultura, mientras que el Comisario Europeo Glenn Micallef realizó una intervención “online”. El presidente del jurado, Paul Dujardin, le hizo entrega del premio.

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El jurado de los premios destacó la gran complejidad tanto técnica como organizativa de la intervención realizada.