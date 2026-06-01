Carcaixent dedica a la música la nueva edición de su Fira Modernista

Las calles de Carcaixent volverán a viajar en el tiempo para celebrar la XI Feria Modernista, que tendrá lugar los próximos días 12, 13 y 14 de junio. Bajo el tradicional lema "Vive el esplendor de la naranja", la ciudad se vestirá de gala para conmemorar su época de máximo apogeo económico, social y cultural.

Cartel de la XI edición de la Fira Modernista de Carcaixent. / Levante-EMV

Este año, la temática central de la feria girará alrededor de la música. La organización ha preparado muchas sorpresas musicales que llenarán de ritmo y alegría cada rincón del municipio, haciendo de esta una edición inolvidable para los sentidos.

Además del gran ambiente festivo y musical que se vivirá en las calles, la Feria Modernista ofrecerá una programación muy rica y variada para todos los públicos. Entre los grandes atractivos de esta edición destacan las visitas guiadas por las casas modernistas más destacadas y otros edificios históricos de la ciudad, abriendo las puertas a tesoros arquitectónicos que muestran como se vivía durante el esplendor naranjera. Esta inmersión en el pasado se completará con cuidadosas recreaciones históricas y la posibilidad de hacer rutas en los tradicionales trenes para visitar los huertos. También se podrán hacer muchos talleres interactivos y lúdicos, pensados tanto para el público adulto como para el infantil, donde se revivirán oficios, artes y costumbres de principios del siglo XX, todo esto mientras se pasea por un auténtico mercado de artesanía y gastronomía que deleitará todos los visitantes.

Noticias relacionadas

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Carcaixent, cuenta un año más con la colaboración de entidades como la Generalitat Valenciana y Renfe Cercanías. El ayuntamiento invita toda la ciudadanía y a los visitantes de todo el territorio a participar en esta gran fiesta del patrimonio.