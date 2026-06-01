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Carcaixent dedica a la música la nueva edición de su Fira Modernista

El certamen que conmemora la época de máximo apogeo económico, social y cultural se celebra del 12 al 14 de junio

Una actividad celebrada en el Magatzem de Ribera, en una edición anterior de la feria.

Una actividad celebrada en el Magatzem de Ribera, en una edición anterior de la feria. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Las calles de Carcaixent volverán a viajar en el tiempo para celebrar la XI Feria Modernista, que tendrá lugar los próximos días 12, 13 y 14 de junio. Bajo el tradicional lema "Vive el esplendor de la naranja", la ciudad se vestirá de gala para conmemorar su época de máximo apogeo económico, social y cultural.

Cartel de la XI edición de la Fira Modernista de Carcaixent.

Cartel de la XI edición de la Fira Modernista de Carcaixent. / Levante-EMV

Este año, la temática central de la feria girará alrededor de la música. La organización ha preparado muchas sorpresas musicales que llenarán de ritmo y alegría cada rincón del municipio, haciendo de esta una edición inolvidable para los sentidos.

Además del gran ambiente festivo y musical que se vivirá en las calles, la Feria Modernista ofrecerá una programación muy rica y variada para todos los públicos. Entre los grandes atractivos de esta edición destacan las visitas guiadas por las casas modernistas más destacadas y otros edificios históricos de la ciudad, abriendo las puertas a tesoros arquitectónicos que muestran como se vivía durante el esplendor naranjera. Esta inmersión en el pasado se completará con cuidadosas recreaciones históricas y la posibilidad de hacer rutas en los tradicionales trenes para visitar los huertos. También se podrán hacer muchos talleres interactivos y lúdicos, pensados tanto para el público adulto como para el infantil, donde se revivirán oficios, artes y costumbres de principios del siglo XX, todo esto mientras se pasea por un auténtico mercado de artesanía y gastronomía que deleitará todos los visitantes.

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El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Carcaixent, cuenta un año más con la colaboración de entidades como la Generalitat Valenciana y Renfe Cercanías. El ayuntamiento invita toda la ciudadanía y a los visitantes de todo el territorio a participar en esta gran fiesta del patrimonio.

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