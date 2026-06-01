El IES Torís amanece bloqueado con cadenas en una acción atribuida a piquetes de la huelga

El instituto de Turís ha amanecido hoy con cadenas que impedían la apertura de las puertas. “El alumnado ha llegado a su hora y no ha podido entrar”, dice la directora del IES Torís, Rosa Guillamón. Los profesores han solicitado ayuda a la patrulla de la Policía Local que a diario supervisa el acceso de los jóvenes al centro. Los agentes han intentado cortar las cadenas con una cizalla, pero no han podido y han telefoneado al Ayuntamiento de Turís para que enviara a la brigada de obras con equipamiento para poder cortar la cadena, describe. Finalmente, un operario municipal con una sierra radial ha podido cortar la cadena y profesores y alumnos han podido acceder al instituto, según ha explicado la directora.

Alumnos y profesores se han encontrado la puerta bloqueada con una cadena. / Levante-EMV

Se desconoce la autoría del bloqueo, pero la directora considera que puede ser una “acción reivindicativa por parte de piquetes” de la huelga del profesorado. En el IES Torís hay un “alto índice de seguimiento” de la huelga, asegura. En la puerta corredera del centro, justo encima de donde estaba colocada la cadena, hay un cartel que dice “Equip directiu!!! El vostre claustre està orgullós i lluitarà també per vosaltres!”. Y en la puerta lateral pequeña, hay otro donde se puede leer: “Et podran llevar diners a la nòmina, però mai et llevaran la dignitat d’haver lluitat per l’educació pública. T’esperem!”, junto con otros carteles de la manifestación del pasado 15 de mayo.

Reivindicaciones con "beneficios para todos"

“Necesitamos que se nos escuche”, dice Guillamón. “Estamos haciendo diferentes acciones pacíficas, y no surten efecto, no nos tienen en cuenta”, declara. La profesora ha condenado la agresión de un policía nacional ayer a una docente jubilada en València. Y ha defendido la movilización que “no sólo busca mejoras para el profesorado, sino principalmente para el alumnado de la escuela pública". La directora lamenta la situación que se está viviendo en los centros educativos públicos: “No es normal”, describe. “Son ya cuatro semanas de huelga, a lo que se suma la agresión de ayer”, subraya.

También el alumnado hace seguimiento de la huelga, ya que el Sindicat d’Estudiants también ha convocado un paro indefinido para dar apoyo al de los docentes. “Estos días hay más afluencia de estudiantes porque los profesores están recopilando instrumentos de evaluación y los alumnos vienen a entregar trabajos”, cuenta.

Un agente intenta cortar la cadena con una cizalla par permirir el acceso al centro. / Levante-EMV

El instituto de Turís acoge a estudiantes del municipio y también de Godelleta. “Es un edificio con capacidad para 400 alumnos que acoge ya a más de 650. La falta de espacio es uno de nuestros principales problemas”, dice. “Teníamos un Pla Edificant aprobado para construir un aulario con cuatro clases, pero se paralizó”, indica. El centro cuenta con tres barracones desde hace años para dar cabida al creciente volumen de alumnado.

Segregación por la Llei Rovira

Otro de los problemas ha llegado a consecuencia de la aplicación de la Llei Rovira este curso, como explica la directora: “Tenemos alumnado de zona valencianohablante y castellanohablante. Hasta ahora estaban plenamente integrados con el plan plurilingüe del centro y tenían un porcentaje de clases en valenciano y en castellano”. Con la aplicación de la Llei 1/2024, impulsada por el exconseller de Educación José Antonio Rovira, “los alumnos de Godelleta y de Turís vuelven a estar separados“, lamenta Guillamón.