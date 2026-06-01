Rafelguaraf lanza el tomate hacia Europa

Con una asistencia masiva que ha rondado las 15.000 visitas y unas ventas que han superado con creces los 14.000 kilos de tomate aunque, eso sí, con el sello distintivo de “tomate valencianano” cosechado por agricultores de proximidad, cierra la tercera edición de la Feria del Tomate de Rafelguaraf con el buen sabor del deber cumplido. La feria nació como una iniciativa del ayuntamiento que preside Rafaela Aliaga con la intención de apoyar el sector agrícola y potenciar la hostelería, que se ha visto desbordada durante todo el fin de semana.

Las autoridades y el padrino de la feria, en una degustación. / Levante-EMV

La operación «Tomacabus», por la cual se han desplazado hasta el municipio cerca de un millar de jubilados y amas de casa de la provincia de Valencia con la intención de comprar tomates y pasar una jornada lúdia y festiva, gracias a las actuaciones musicales, las zonas de tapas y vinos y las catas de producto artesanos, se ha erigido ya como la mayor campaña de publicidad en feria de cuantas se desarrollan en el entorno más cercano.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha señalado que “nuestro deseo es ir mejorando la feria con más zonas de sombra, más actividaes y un mayor protagonismo para el tomate valenciano con semilla certificada: tenemos todo un año por delante y la misma ilusión que el primer día en el que iniciamos este proyecto”. Ilusión y realidades, porque el ayuntamiento de Rafelguaraf está dispuesto a ampliar el horizonte del evento y apostar por participar en proyectos europeos al poner sobre el tapete un producto local necesario para la supervivencia de la agricultura actual y con un fuerte raigambre en la gastronomía valenciana. Sin tomate, no hay paella. En este sentido, Rafelguaraf cuenta con una amplia red de ‘partners’ europeos para iniciar este camino que augura un buen futuro.

Durante la celebración de la feria, se han desarrollado concurso de tapas y muy especialmente el Concurso de Tomate Valenciano “Memorial Gonzalo Peiró”, que contó con el apadrinamiento del empesario hortofrutícola Quico Peiró Cañamás.