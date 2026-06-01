Reencuentro de la última promoción del antiguo Bachillerato en los franciscanos de Carcaixent 50 años después

La última promoción que en el curso 1975/76 completó el antiguo Bachillerato en el colegio San Antonio de Carcaixent se reunió el sábado para conmemorar el 50 aniversario en un acto entrañable, no exento de nostalgia por los compañeros y profesores que han fallecido.

Los exalumnos del colegio de los franciscanos visitaron las instalaciones acompañados por el director y el jefe de estudios para recordar las aulas que durante tantos años fueron su segunda casa.