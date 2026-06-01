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Reencuentro de la última promoción del antiguo Bachillerato en los franciscanos de Carcaixent 50 años después

Los exalumnos en la capilla del colegio San Antonio durante el reencuentro del sábado.

Los exalumnos en la capilla del colegio San Antonio durante el reencuentro del sábado. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Alzira

La última promoción que en el curso 1975/76 completó el antiguo Bachillerato en el colegio San Antonio de Carcaixent se reunió el sábado para conmemorar el 50 aniversario en un acto entrañable, no exento de nostalgia por los compañeros y profesores que han fallecido.

Los exalumnos del colegio de los franciscanos visitaron las instalaciones acompañados por el director y el jefe de estudios para recordar las aulas que durante tantos años fueron su segunda casa.

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