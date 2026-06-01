Siete niñas optan al cargo de fallera mayor infantil de Alzira tras el plazo 'extra' que abrió la JLF

Las Fallas de Alzira sí contarán finalmente con reina infantil en el nuevo ejercicio tras el plazo extraordinario abierto por la Junta Local Fallera (JLF) para evitar el fiasco histórico de quedarse por primera vez sin representante infantil, al no concurrir candidatas en el período ordinario. La prórroga abierta por la entidad, pese a las voces que consideran que esta medida vulnera el actual reglamento, se cerró en la medianoche del domingo y, según ha informado la directiva que encabeza Luis Gisbert, finalmente serán siete las niñas que opten al cargo en el acto de elección previsto para el domingo 14 de junio, mientras que seis jóvenes optarán al cargo de fallera mayor de Alzira y reina de las fiestas patronales, después de que unas de las aspirantes haya renunciado.

Agustí Perales Iborra

La JLF ha expresado en un comunicado su felicitación y su “profundo agradecimiento” a todas las candidatas y sus familias por la confianza depositada en el proyecto y “por asumir el compromiso que comporta representar a la ciudad de Alzira y a sus Fallas”.

La entidad aprovecha esta misiva para reiterar su firme voluntad de trabajar con “dedicación, responsabilidad y constancia” para que el presente ejercicio sea “una experiencia enriquecedora y memorable, a la altura del esfuerzo y la dignidad que merecen todas las representantes falleras alzireñas”.

El plazo abierto por la JLF para la presentación de candidaturas a fallera mayor de Alzira se cerró en la medianoche del pasado 21 de mayo con siete aspirantes a fallera mayor y una única candidata a fallera mayor infantil, que acabó por retirarse tras manifestar que su verdadera intención era forma parte de la corte de honor. El nuevo reglamento fallero de Alzira, que entró en vigor el 20 de marzo de 2025, establece que, en el caso de no haber candidatas, el cargo de fallera mayor puede quedar desierto, y así lo llegó a anunciar la propia Junta Local Fallera.

No obstante, tras convocar a los presidentes a una asamblea para dar cuenta de una situación insólita en la historia de las Fallas de Alzira y plantear la posibilidad la prorrogar el plazo hasta el 31 de mayo, en base a una interpretación del reglamento que muchos de los congresistas que participaron en su elaboración cuestionan -Gisbert aseguró que no se vulnera y expuso que prefirió que se le criticara por actuar con valentía que por ser el primer presidente sin fallera mayor infantil-, se aplicó esta prórroga que finalmente ha dado el resultado esperado, ya que siete niñas se han postulado para el cargo de fallera mayor infantil, por lo que la junta reactivará el proceso de selección que había paralizado a la espera de poder contar con candidatas infantiles. Paralelamente, una de las aspirantes a fallera mayor de Alzira ha retirado su candidatura.