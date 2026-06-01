Sueca estrena su primer Plan Local de Seguridad para blindar el municipio ante el verano
El documento pretende transformar el modelo policial en una apuesta por la prevención
Sueca ha dado este lunes un paso histórico en materia de seguridad ciudadana. La capital de la Ribera Baixa cuenta ya con su primer Plan Local de Seguridad, un documento que llega en un momento clave —a las puertas del verano— y que pretende transformar el modelo policial del municipio: menos reacción, más prevención.
El plan ha sido presentado oficialmente en el marco de la Junta Local de Seguridad, el órgano de coordinación que el ayuntamiento convoca cada año coincidiendo con el inicio de la campaña estival. Al encuentro han asistido el alcalde, Julián Sáez, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, y mandos de los tres cuerpos policiales con presencia en el municipio.
El documento identifica las zonas y situaciones de mayor interés policial —desde el ocio nocturno y los mercados hasta los centros educativos o las concentraciones festivas— y ordena las actuaciones desde una triple perspectiva: preventiva, operativa y reactiva. "Pasamos de un modelo basado únicamente en la intervención puntual a un sistema fundamentado en la planificación y el análisis de riesgos", ha explicado la concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito.
La reunión tambiénha servido para revisar los resultados policiales del primer semestre de 2026, planificar los dispositivos de Sant Joan y los meses de verano —con especial atención a la franja marítima y a las pedanías del Perelló y Mareny de Barraquetes— y actualizar los protocolos de violencia de género y la gestión de las órdenes de protección.
El subdelegado del Gobierno ha valorado positivamente tanto la elaboración del plan como la predisposición del consistorio a convocar estas juntas con antelación suficiente para garantizar una coordinación real entre administraciones.
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