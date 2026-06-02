Más del 60 % de los votos frenan la designación del primer fallero mayor de Carcaixent

Cuatro fallas a favor del cambio, ocho en contra y una abstención. Éste es el resultado de la votación entre los presidentes de las fallas de Carcaixent para resolver la incidencia presentada por la comisión Pes de la Fulla a principios de mayo para designar a un joven como fallero mayor. Como adelantó el viernes Levante-EMV, la falla Pes de la Fulla no ha encontrado mujeres que quieran asumir el cargo de falleras mayores para el ejercicio de 2027, pero sí consiguió la candidatura de un joven, Kike Pepiol. De acuerdo con el reglamento fallero, la comisión informó de este hecho como una incidencia, y ésta debía ser resuelta por una votación de los presidentes de las trece fallas del municipio.

Este periódico ha tenido acceso al detalle de esa consulta. El resultado fue contundente: sólo cuatro fallas aceptaron la designación de un hombre como representante de una comisión fallera, lo que llevó a descartar la propuesta de la falla Pes de la Fulla, y también la introducción de esta figura en el reglamento de la Junta Local Fallera de Carcaixent, una solicitud que acompañaba a la designación de Kike Pepiol, que no fue validada.

Pes de la Fulla ha acatado la postura de los presidentes. No obstante no renuncia a su idea y ha decidido nombrar al joven como representante mayor de la falla. Esta alternativa, contemplada en la normativa para casos en los que no hay falleras mayores, le otorga exactamente las mismas funciones que el cargo tradicional. La comisión ya ha notificado la decisión a la Junta Local Fallera (JLF) de Carcaixent, y ha solicitado que se concrete qué protocolo se le aplicará y si recibirá idéntico trato que una fallera mayor, un asunto que la JLF debatirá este martes, según ha explicado el presidente, Sergio Gómez.

Por su parte, el presidente de la JLF de Carcaixent, Claudio Guerrero, cree que sí hay lugar para la renovación de los reglamentos falleros y, como declaró a este diario, propondrá actualizar las normas para poder dar cabida a esta nueva figura “de acuerdo con los nuevos tiempos”. La directiva de la JLF anunció el viernes que este martes propondrá iniciar la revisión del reglamento fallero “que se ha quedado en el pasado”, dice Guerrero. La voluntad es incorporar en él “lo que la gente viene pidiendo”. El equipo al frente de la JLF quiere “intentar actualizar el reglamento”, anuncia Guerrero. Esta iniciativa se planteará este martes a los presidentes de las fallas de Carcaixent, que se reunirán para y que, después, deberá someterse a consulta en cada una de las trece comisiones falleras de Carcaixent. “Es un proceso, pero se tiene que abordar”, considera Guerrero.

Cargo normalizado en otras comisiones

Queda en manos de los presidentes decidir si se modifican las normas locales para permitir que las comisiones falleras puedan escoger sus máximos representantes sin restricción en función del género, como ya hacen otras juntas locales. Existen precedentes de falleros mayores en Catarroja, en Oliva y también en el ‘cap i casal’, en las fallas Blanqueries i Borrull-Socors. De acuerdo con el testimonio de estudiosos de la fiesta josefina, se trata de un cargo que existe desde hace más de noventa años.

Tanto el presidente de la falla Pes de la Fulla, Sergio Gómez, como el joven aspirante al cargo de fallero mayor, Kike Pepiol, han preferido aguardar a la resolución de los presidentes para ofrecer su visión de los hechos. No obstante, la falla de Carcaixent tiene claro que su imagen para 2027, como fallero mayor o com representante mayor, es la de Kike Pepiol, y han anunciado que el viernes 5 de junio celebrarán su proclamación.