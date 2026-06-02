Los alcaldes reclaman abrir el IES de Montserrat por las tardes para paliar la masificación
El ayuntamiento solicitará a Educación un segundo colegio tras quedarse pequeño el CEIP Evaristo Calatayud por el boom demográfico
El alcalde Montserrat, Sergio Vilar, propondrá a la Conselleria de Educación que el IES Alcalans abra por las tardes a partir de septiembre. “Es la única opción viable para hacer frente de forma inmediata a la masificación”, dice el munícipe. Vilar y la concejala de Educación, Gemma Alemany, tenían una reunión con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, el pasado jueves para trasladarle esta posibilidad y plantearle también la necesidad de dotar a Montserrat de un segundo colegio para hacer frente al crecimiento de la población experimentado en los últimos años. Sin embargo, a causa de la huelga docente esta reunión ha sido pospuesta.
Según explica la concejala, la apertura del IES Alcalans por las tardes es una de las primeras propuestas realizadas por el inspector de Educación de zona “cuando se abrió el primer expediente a causa de la masificación”. Esta propuesta “no agrada al equipo docente”, dice el alcalde, quien insiste en que es “la única solución que se puede poner en marcha para el curso que viene” y que está consensuada con los ayuntamientos de Real y de Montroi, los otros dos municipios que aportan alumnado a este centro. El horario vespertino permitiría repartir el uso del centro. El alcalde explica que la idea es dedicar las mañanas a los alumnos de secundaria y las tardes para bachillerato y otros cursos. La tarde contaría con su propio equipo directivo y permitiría la llegada de más docentes, destaca. “Así trabajan en muchos centros educativos, en Torrent, en Xest…”, añade el munícipe, quien cree que “pensando en el bienestar del alumnado” la creación del turno de tarde es una buena opción y que “se compatibilizará con la demanda de otro instituto para la Vall dels Alcalans”, comenta.
La comunidad educativa de la Vall dels Alcalans arrastra un histórico conflicto con la Conselleria de Educación marcado por la falta de espacio en el instituto y la búsqueda de soluciones. Las familias han venido reclamando tanto una planificación a largo plazo —que contemple un nuevo instituto diseñado para albergar a los 800 alumnos actuales y absorber el crecimiento demográfico de la zona— como medidas urgentes e inmediatas para paliar la masificación. Entre estas propuestas a corto plazo, se planteó la creación de aularios de secundaria en el municipio de Real, una opción que fue rechazada por la Conselleria de Educación a pesar de que el ayuntamiento de dicha localidad llegó a ofrecer una parcela dotacional de 6.000 metros cuadrados para descongestionar el centro, como informó Levante-EMV. Asimismo, la comunidad escolar ya había descartado de plano la instalación de más aulas prefabricadas, dada la inviabilidad física de sumar nuevos barracones a los cinco que ya ocupan el patio para el alumnado de bachillerato. El instituto, con capacidad para 400 alumnos, acoge en la actualidad al doble lo que ha obligado a transformar espacios comunes como el comedor en aulas.
Sin espacio en el colegio
También el CEIP Evaristo Calatayud se ha quedado pequeño. Abierto desde hace diez años, es un colegio de tres unidades. "No obstante, en sexto de primaria este año tienen cinco unidades”, comenta la concejala de Educación de Montserrat. Las aulas de especialidades, como la de música o la informática, han sido reconvertidas como aulas para dar cabida al alumnado. “Esas cinco unidades de sexto, más las dos y dos de Real y Montroi se incorporan el curso que viene a primero de la ESO en el IES Alcalans, lo que es una barbaridad”, dice Alemany.
El Ayuntamiento de Montserrat ya ha abierto un expediente urbanístico para buscar una buena ubicación para el nuevo colegio. La intención del consistorio es trasladar este interés a la Conselleria de Educación para iniciar la tramitación cuanto antes. Según indica Villar, Montserrat gana unos 800 habitantes por año. “Esta semana pasada hemos superado los 11.000 habitantes, somos el pueblo de la Ribera que más crece. En el último lustro hemos ganado unos 3.000 vecinos”, detalla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí
- El cargo de fallera mayor infantil quedará desierto por primera vez en Alzira
- La megadraga Bonny River concluye los aportes de arena en Cullera y se traslada a Sueca
- Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
- La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa
- Los trabajos de regeneración obligan a cerrar durante tres semanas las playas de Sueca