Los alcaldes reclaman abrir el IES de Montserrat por las tardes para paliar la masificación

El alcalde Montserrat, Sergio Vilar, propondrá a la Conselleria de Educación que el IES Alcalans abra por las tardes a partir de septiembre. “Es la única opción viable para hacer frente de forma inmediata a la masificación”, dice el munícipe. Vilar y la concejala de Educación, Gemma Alemany, tenían una reunión con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, el pasado jueves para trasladarle esta posibilidad y plantearle también la necesidad de dotar a Montserrat de un segundo colegio para hacer frente al crecimiento de la población experimentado en los últimos años. Sin embargo, a causa de la huelga docente esta reunión ha sido pospuesta.

Según explica la concejala, la apertura del IES Alcalans por las tardes es una de las primeras propuestas realizadas por el inspector de Educación de zona “cuando se abrió el primer expediente a causa de la masificación”. Esta propuesta “no agrada al equipo docente”, dice el alcalde, quien insiste en que es “la única solución que se puede poner en marcha para el curso que viene” y que está consensuada con los ayuntamientos de Real y de Montroi, los otros dos municipios que aportan alumnado a este centro. El horario vespertino permitiría repartir el uso del centro. El alcalde explica que la idea es dedicar las mañanas a los alumnos de secundaria y las tardes para bachillerato y otros cursos. La tarde contaría con su propio equipo directivo y permitiría la llegada de más docentes, destaca. “Así trabajan en muchos centros educativos, en Torrent, en Xest…”, añade el munícipe, quien cree que “pensando en el bienestar del alumnado” la creación del turno de tarde es una buena opción y que “se compatibilizará con la demanda de otro instituto para la Vall dels Alcalans”, comenta.

Alcaldes de Montserrat, Real y Montroi en una protesta reciente. / Levante-EMV

La comunidad educativa de la Vall dels Alcalans arrastra un histórico conflicto con la Conselleria de Educación marcado por la falta de espacio en el instituto y la búsqueda de soluciones. Las familias han venido reclamando tanto una planificación a largo plazo —que contemple un nuevo instituto diseñado para albergar a los 800 alumnos actuales y absorber el crecimiento demográfico de la zona— como medidas urgentes e inmediatas para paliar la masificación. Entre estas propuestas a corto plazo, se planteó la creación de aularios de secundaria en el municipio de Real, una opción que fue rechazada por la Conselleria de Educación a pesar de que el ayuntamiento de dicha localidad llegó a ofrecer una parcela dotacional de 6.000 metros cuadrados para descongestionar el centro, como informó Levante-EMV. Asimismo, la comunidad escolar ya había descartado de plano la instalación de más aulas prefabricadas, dada la inviabilidad física de sumar nuevos barracones a los cinco que ya ocupan el patio para el alumnado de bachillerato. El instituto, con capacidad para 400 alumnos, acoge en la actualidad al doble lo que ha obligado a transformar espacios comunes como el comedor en aulas.

Vista exterior del CEIP Evaristo Calatayud, abierto desde hace diez años. / Levante-EMV

Sin espacio en el colegio

También el CEIP Evaristo Calatayud se ha quedado pequeño. Abierto desde hace diez años, es un colegio de tres unidades. "No obstante, en sexto de primaria este año tienen cinco unidades”, comenta la concejala de Educación de Montserrat. Las aulas de especialidades, como la de música o la informática, han sido reconvertidas como aulas para dar cabida al alumnado. “Esas cinco unidades de sexto, más las dos y dos de Real y Montroi se incorporan el curso que viene a primero de la ESO en el IES Alcalans, lo que es una barbaridad”, dice Alemany.

El Ayuntamiento de Montserrat ya ha abierto un expediente urbanístico para buscar una buena ubicación para el nuevo colegio. La intención del consistorio es trasladar este interés a la Conselleria de Educación para iniciar la tramitación cuanto antes. Según indica Villar, Montserrat gana unos 800 habitantes por año. “Esta semana pasada hemos superado los 11.000 habitantes, somos el pueblo de la Ribera que más crece. En el último lustro hemos ganado unos 3.000 vecinos”, detalla.