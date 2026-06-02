La ampliación del hospital se mantiene como la principal inversión del Consell en la Ribera

La ampliación del Hospital Universitario de la Ribera con la construcción del nuevo Centro Oncohematológico se mantiene como la principal inversión del Consell en la Ribera a corto plazo, según se desprende de los presupuestos de la Generalitat para 2026 presentados el viernes, que mantienen una asignación de 10,3 millones de euros a este proyecto en cuatro años, con una inyección inicial en el presente ejercicio de 300.000 euros.

La Conselleria de Sanidad ya adjudicó en su día la redacción del proyecto de este nuevo edificio de cinco plantas que el adjudicatario debe presentar en las próximas semanas, según fuentes del Departamento de Salud de la Ribera, que anuncian que una vez la conselleria valide el proyecto se licitarán las obras. La planificación que plasman los presupuestos asigna otros dos millones en 2027, cinco en 2028 y tres en 2009, lo que demora la asignación de fondos que se contempla el año anterior, aunque desde el Departamento de Salud defienden que se mantiene el calendario previsto.

Los presupuestos de 2026 prevén una asignación a la Ribera próxima a los 30 millones de euros a través de partidas específicas, aunque resulta difícil cuantificar el importe global ya que hay muchas otras como por ejemplo las destinadas a la construcción de centros docentes afectados por la dana con importe elevados aunque no se detalla la asignación por municipios. En líneas generales, las cuentas presentadas no muestran grandes novedades y asignan fondos para completar proyectos ya en ejecución o que se arrastran desde algún tiempo. Valga como ejemplo la asignación de casi 2 millones de euros al Palau de Justícia de Alzira, que está previsto que abra sus puertas a finales de este mes, o los 1,5 millones asignados para reparar instalaciones del puerto de Cullera afectadas por la dana y restituir calados.

Inversiones en el puerto de Cullera

El puerto de Cullera tiene asignados otros 2.160.000 para la ampliación y reforma del muelle pesquero de Cullera; hay una partida de 500.000 euros destinada al dragado del río aguas arriba del puente de piedra y otra de 864.00 para la remodelación de las oficinas.

En el apartado sanitario, además del presumible inicio de las obras del Centro Oncohematológico, el presupuesto también contempla una asignación de 1,2 millones de euros a la ampliación y reforma del centro de salud de Algemesí, una inyección procedente de fondos europeos para municipios afectados por la dana. En conjunto, la Conselleria de Sanitat dispone de partidas concretas que suman algo más de 3,5 euros para actuaciones en la Ribera, entre las que figuran fondos para actuaciones ya iniciadas como el nuevo centro de salud de Corbera (314.000 euros), el consultorio de Massalavés o la amplición del CSI de Sueca.

La dirección general de Infraestructuras mantiene la inversión en obras en marcha como la Ronda Norte de Carlet, con la asignación de 1,3 millones para este año y otros 3,8 en 2027, mientras que el anhelado Acceso Norte a Carcaixent desde la CV-50 únicamente aparece con una partida de 40.000 euros para este año.

En materia de agricultura destacan las inversiones en modernización de regadíos, con la asignación de 1,8 millones de euros a la red de distribución del sector de la Acequia Real del Júcar que abarca los términos de Alberic y Massalavés, que se completará el próximo año con una partida de 419.000 euros, o la asignación inicial de un millón de euros a las obras de modernización del sector 35, que abarca campos en los términos de Benifaió, Almussafes y Sollana, con la previsión de completar la inversión en 2027 con otros 4,3 milones.

Rehabilitación de la Murta

En materia de Patrimonio Cultural, el Consell contempla una partida este año de 345.720 euros a la anhelada rehabilitación del Monasterio de la Murta, otros 100.000 euros al Centro de Educación Especial Carmen Picó. La dirección general de Transportes y Logística asigna 169.000 euros a un plan de movilidad supramunicipal en el entorno del AUI de Alzira.

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Consideración aparte merecen los 12 millones para apoyar la electrificación de productos en la factoría Ford de Almussafes.