Carcaixent une a docentes, familias y vecinos en una marcha por la educación pública

Cientos de personas han participado esta tarde en la marcha convocada por la recién creada Assemblea per l’Educació Pública de Carcaixent, que reúne a representantes de los colegios públicos Navarro Darás, Victor Oroval y Francesc Pons, del IES Arabista Ribera y también del Conservatori Mestre Vert.

Docentes y familias, con mucha presencia de niños y niñas, se han congregado en la Plaça d’Espanya para iniciar un pasacalle hasta la Plaça Major, donde han celebrado una concentración y han leído un manifiesto. Elena Cogollos es maestra en el CEIP Víctor Oroval y miembro de la AMPA del instituto. Como docente y madre tiene claro que “hay que alzar la voz” y por eso ha decidido implicarse en este movimiento, que se ha constituido a raíz de las movilizaciones desarrolladas durante la huelga del profesorado.

Niños y niñas han portado la pancarta de la Assemblea de Carcaixent. / Levante-EMV

Las familias y los vecinos apoyan las reivindicaciones que piden mejoras para los centros educativos. “En los colegios públicos tenemos que hacer frente a un goteo constante de entrada de alumnos, con dificultad de comprensión de la lengua que intentamos resolver mediante la codocencia, que necesita de más plantillas, más maestros en las aulas”, explica. Esto “choca” con las instrucciones de la nueva Conselleria de Educación, dice. También hay problemas de infraestructuras, añade.

Participantes en la marcha de esta tarde. / Levante-EMV

El movimiento ha recabado el respaldo de las asociaciones de familias de alumnos de los diferentes centros y también de otras entidades como asociaciones de vecinos, la FACA, Veu Feminista, Acció Cultural, Veu Feminista, Amics de la Vieta, Modernistes, clubes deportivos, Agermanament, la Lira, la Cooperativa, la Murga y la Escola d’Adults Dolors Pedrós. Junto con ellos han desfilado numerosos músicos, que han animado la marcha. Niños y mayores han portado pancartas y las han paseado por las principales calles hasta llegar a la Plaça Major.

El colectivo ha solicitado a los partidos políticos que se hagan eco de sus necesidades y ha invitado a la ciudadanía a hacer suyas las reivindicaciones de la educación pública.

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Concentración realizada en el municipio de Turís. / Levante-EMV

También la comunidad educativa de Turís ha salido a la calle para reivindicar mejoras para los centros públicos. La marcha ha empezado sobre las 19 horas desde la Escoleta y ha transcurrido hasta el IES Torís, para recoger a la comunidad educativa del centro. Desde allí se han desplazado hasta el CEIP Joaquín Múñoz, donde —tras realizar un recorrido por el pueblo— ha acabado el acto con la lectura de los manifiestos.