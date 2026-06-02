Sueca refuerza la lucha contra rantellas y mosquitos ante la llegada del calor

La llegada de las altas temperaturas y el incremento de la humedad propios de los meses estivales convierten a los mosquitos y a otros insectos voladores en uno de los principales problemas para vecinos y visitantes de los municipios de la Ribera. Con el objetivo de adelantarse a la proliferación de estas especies y garantizar unas mejores condiciones ambientales durante el verano, el Ayuntamiento de Sueca ha puesto en marcha una nueva campaña de control de la rantella y del mosquito que se desarrollará entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

La actuación se centrará especialmente en parques y jardines, así como en los alrededores del Club de Tenis, el Estadio Municipal y el Camí Saladar, espacios donde tradicionalmente se registra una mayor presencia de estos insectos durante los meses más cálidos del año.

La campaña municipal complementa los tratamientos preventivos que el Consorci de la Ribera viene aplicando desde el pasado mes de marzo y que se prolongarán hasta noviembre. Estas actuaciones están dirigidas principalmente al control del mosquito tigre, una especie invasora cuya expansión en los últimos años ha obligado a las administraciones locales a intensificar las labores de vigilancia y prevención.

Los trabajos incluyen tratamientos larvicidas en imbornales, acequias, zonas húmedas y puntos de acumulación de agua, así como un seguimiento técnico permanente para detectar focos de cría y actuar antes de que los insectos alcancen la fase adulta. Los expertos coinciden en que la prevención resulta mucho más eficaz y sostenible que las actuaciones posteriores cuando las poblaciones ya se han multiplicado.

Desde el consistorio suecano destacan que la anticipación es clave para reducir las molestias que generan estos insectos en espacios públicos, especialmente en una época en la que aumenta notablemente la presencia de personas en calles, parques, zonas deportivas y núcleos costeros.

Una estrategia compartida en la Ribera

La lucha contra los mosquitos y la mosca negra se ha convertido en una prioridad para numerosos ayuntamientos de la comarca. Municipios como Cullera también desarrollan cada año campañas específicas de control y prevención, reforzando los tratamientos en las áreas más sensibles y manteniendo una vigilancia constante tanto en el casco urbano como en la franja litoral y los entornos naturales.

La proximidad de marjales, arrozales, zonas húmedas y espacios naturales protegidos convierte a localidades como Sueca y Cullera en territorios especialmente sensibles a la proliferación de insectos durante los meses de calor. Por ello, los responsables municipales insisten en la necesidad de mantener programas permanentes que permitan actuar de manera temprana y coordinada.

Además de las intervenciones técnicas, los ayuntamientos recuerdan que la colaboración ciudadana resulta fundamental para garantizar el éxito de estas campañas. Evitar pequeños estancamientos de agua en macetas, cubos, platos de jardinería, piscinas desmontables o recipientes al aire libre contribuye de forma decisiva a reducir los lugares de reproducción del mosquito tigre.

Prevención para proteger la salud y la actividad turística

Las campañas de control adquieren una especial relevancia a las puertas de la temporada turística, cuando miles de visitantes llegan a los municipios costeros de la Ribera. Mantener bajo control las poblaciones de mosquitos no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también favorece el disfrute de playas, espacios naturales, instalaciones deportivas y zonas de ocio.

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Los responsables municipales subrayan que la combinación de tratamientos preventivos, vigilancia continuada y colaboración vecinal constituye la herramienta más eficaz para minimizar la presencia de estos insectos y afrontar con mayores garantías una temporada estival que se prevé especialmente intensa en la costa valenciana.