La cullerense Núria Aparisi entra en la nueva dirección federal de las Juventudes Socialistas

La Ribera Baixa vuelve a ganar protagonismo en el panorama político juvenil estatal con la incorporación de la cullerense Núria Aparisi a la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España (JSE), donde ejercerá como vicesecretaria general de Igualdad tras el XXVII Congreso Federal celebrado este fin de semana en Madrid. El nombramiento sitúa a Aparisi en uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización juvenil socialista. Su designación supone además un nuevo reconocimiento al papel que la militancia valenciana viene desempeñando en Juventudes Socialistas durante los últimos años. Por su parte, Jesús Tierraseca, de Càrcer, ocupará la vicepresidencia de la Comisión Federal de Garantías Estatutarias y Revisión de Cuentas.

La nueva etapa de JSE estará liderada por primera vez por una mujer. Aránzazu Figueroa ha sido elegida secretaria general de la organización, relevando en el cargo al valenciano Víctor Camino, quien ha encabezado Juventudes Socialistas durante los últimos años.

Desde su nueva responsabilidad, Núria Aparisi coordinará las políticas federales de igualdad y feminismo, una de las áreas estratégicas de la nueva ejecutiva. Entre sus principales funciones estarán el impulso de medidas para avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la lucha contra cualquier forma de discriminación y el fortalecimiento de las políticas feministas dentro de la organización.

La presencia de Aparisi supone también un nuevo hito para Cullera, una localidad que ya cuenta con precedentes destacados dentro de Juventudes Socialistas de España. No en vano, la también cullerense María Such ocupó la Vicesecretaría General Federal en 2017, convirtiéndose entonces en una de las dirigentes jóvenes con mayor proyección dentro del socialismo español.

Una trayectoria ligada al activismo juvenil

Militante de Juventudes Socialistas desde los 14 años, Núria Aparisi ha desarrollado una intensa actividad orgánica durante la última década. Su trayectoria incluye responsabilidades a nivel local, comarcal, nacional y autonómico, consolidándose como una de las voces emergentes del socialismo valenciano. Fuentes de la organización destacan su compromiso con la defensa de la igualdad, los derechos de la juventud, el feminismo y el fortalecimiento de los servicios públicos, aspectos que marcarán buena parte de su trabajo al frente de la vicesecretaría general.

La nueva ejecutiva federal contará con una destacada presencia valenciana. Junto a Núria Aparisi formarán parte del máximo órgano de dirección de JSE Abel Martí, que asumirá la Secretaría de Estrategia y Acción Electoral; Rocío Briet, al frente de Educación y Formación Profesional; y Blanca Silvestre, responsable de Pequeños Municipios, Mundo Rural y Sector Primario.

Además, Jesús Tierraseca ocupará la vicepresidencia de la Comisión Federal de Garantías Estatutarias y Revisión de Cuentas, mientras que Itziar Lafita se incorporará al Consejo Político Federal y Marcos Durá representará a la organización en la delegación al Comité Federal del PSOE.

La renovación de los órganos federales vuelve a evidenciar el creciente peso del PSPV dentro de Juventudes Socialistas de España. Según destacan desde JSPV, la federación valenciana se ha consolidado como la segunda más numerosa del conjunto del Estado y una de las que cuenta con mayor capacidad de influencia en la definición de la estrategia política de la organización.

Noticias relacionadas

Con este nombramiento, la dirigente cullerense afronta una nueva etapa política con el objetivo de situar las demandas de la juventud en el centro de la acción política y de seguir impulsando políticas de igualdad y justicia social desde una de las máximas responsabilidades de Juventudes Socialistas de España.