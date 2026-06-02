Fallece el hostelero de l’Alcúdia Fausto Clemente

El hostelero de l’Alcúdia Fausto Clemente, propietario de la Sala Rex Natura en Alzira y de los salones Siglo XXI de Carlet, ha fallecido a los 84 años de edad.

Clemente ha desarrollado una larga trayectoria profesional en el sector de las salas de banquetes, desde que comenzó con su hermano en las localidades de l’Alcúdia y Guadassuar. La empesa dio un salto cualitativo con la adquisición a mediados de los noventa del antiguo almacén de naranjas de los hermanos Peris Puig en Alzira, conocido popularmente como la Cotonera, un edificio modernista que rehabilitó y que se convirtió en un centro de referencia para todo tipo de celebraciones, especialmente tras las sucesivas ampliaciones con la adquisición de otros almacenes contiguos. Fausto Clemente siempre ha destacado por su trato cercano y amabilidad con los clientes. En esta faceta profesional también ha sido socio en varias discotecas de la provincia de València.

En su última etapa, tras la división de la empresa entre las dos familias, Fausto Clemente ha estado al frente junto a su hijo de la Sala Rex Natura y de los Salones Siglo XXI. También ha gestionado durante algún tiempo el palco VIP del València CF, equipo del que era un gran aficionado y al que ha seguido por Europa.

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Su fallecimiento ha causado gran tristeza en l’Alcúdia. La cofradía de Jesús el Natzaré ha expresado sus condolencias por quien fue presidente de la misma, hermano mayor en dos ocasiones, hermano honorario acompañando a su hijo Luis en el 75 aniversario de la cofradía, en el que se le otorgó la distinción de Confrare Honorari, siendo el primer cofrade en recibirla.