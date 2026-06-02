Fallece Manuel López Muñoz, histórico referente del turismo y la hostelería de Cullera

Cullera despide a una de esas personas cuya trayectoria trasciende la política para formar parte de la memoria colectiva de toda una ciudad. Manuel López Muñoz, exconcejal de Turismo del Ayuntamiento de Cullera, empresario hotelero y figura destacada del tejido asociativo y empresarial local, ha fallecido dejando tras de sí una vida marcada por el trabajo, el compromiso y la cercanía.

Muy vinculado al sector turístico y al mundo de la hostelería y el ocio, López fue durante décadas uno de los rostros más conocidos y respetados de una actividad fundamental para el desarrollo económico de Cullera. Su implicación en la promoción del municipio y en la defensa de los intereses del sector le convirtió en una voz de referencia tanto en el ámbito empresarial como en la vida pública local.

Desde las filas del Partido Popular desempeñó responsabilidades como concejal en el Ayuntamiento de Cullera, etapa durante la cual trabajó por el desarrollo turístico de la ciuda. Sin embargo, quienes le conocieron destacan especialmente su capacidad para tender puentes, dialogar y mantener buenas relaciones más allá de las diferencias políticas.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar en la ciudad. Entre ellas, la del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien ha querido trasladar públicamente sus condolencias a la familia y al Partido Popular de Cullera. El primer edil ha definido a Manuel López como una persona “humilde y trabajadora” que dedicó gran parte de su vida a trabajar por Cullera, tanto desde la institución municipal como desde su actividad empresarial.

Mayor ha subrayado asimismo su carácter afable y dialogante, recordando que “era difícil no tener una buena relación con él” y destacando la importancia de un talante que permitía debatir y confrontar ideas desde el respeto mutuo. Un reconocimiento que refleja el amplio aprecio personal que Manuel López despertaba entre personas de diferentes sensibilidades.

Su vinculación con las asociaciones empresariales relacionadas con la hostelería y el turismo contribuyó también a fortalecer el papel de Cullera como destino turístico de referencia en la Comunitat Valenciana. Su conocimiento del sector y su permanente disposición a colaborar le granjearon el respeto de compañeros, empresarios y representantes institucionales.

Con su fallecimiento desaparece una figura muy querida en Cullera, una persona que supo ganarse el afecto de vecinos y profesionales gracias a su cercanía, su capacidad de diálogo y su compromiso con la ciudad.

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Familiares, amigos, compañeros de partido y representantes de la sociedad cullerense le recuerdan hoy como un hombre trabajador, conciliador y profundamente comprometido con el progreso de su pueblo. Su legado permanecerá ligado a una etapa importante de la historia reciente de Cullera y al desarrollo de uno de sus principales motores económicos: el turismo.