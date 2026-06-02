El paro se resiste a bajar más en la Ribera

El paro registrado encadena otro mes sin apenas variaciones en la Ribera, y van ya cinco, tras un ligero aumento del 0,18 % en mayo, lo que se traduce en 27 desempleados más que el mes anterior, según los datos publicados este martes por Labora, que cifra en 14.969 el número de demandantes de empleo inscritos actualmente en las oficinas que operan en la comarca.

El secretario general de UGT-PV en la Ribera, Eduard Gómez, atribuye esta estabilidad a que “cada vez resulta más complejo mantener el ritmo de reducción del desempleo, ya que una parte muy significativa de las personas que permanecen en esta situación forman parte de una bolsa estructural y persistente de paro sobre la que deben concentrarse prioritariamente los esfuerzos de las políticas públicas”.

El paro subió mínimamente en mayo, si bien una comparativa interanual refleja un descenso del 4,80 %, lo que se traduce que hay ahora 755 parados menos que en el mismo período de 2025.

Una análisis por sectores también muestra variaciones mínimas, que oscilan entre un aumento del 1,98 % en la construcción y un descenso del 0,83 en la agricultura. Por municipios tampoco hay una tendencia uniforme. En este caso, el paro subió en mayo un 5,19 % en Sollana, un 2,55 % en Alberic o un 0,75 % en Alzira, mientras que Almussafes presenta el descenso más acusado (- 3,99 %), seguido de Benifaió (-2,10 %) o Algemesí (-1,71 %), por citar algunos ejemplos.

Tabla de la evolución del paro en los principales municipios de la Ribera. / Levante-EMV

El secretario comarcal de UGT incide en la idea del paro estructural al señalar que las personas desempleadas de larga duración continúan representando más del 30 % de aquellos que buscan empleo, “lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso al mercado laboral que siguen afectando a una parte importante de la población trabajadora”.

Menos contratos que en mayo de 2025

En cuando a la contratación, el servicio público ha registrado 7.073 contratos en el último mes, lo que representa 743 contratos menos que en el mismo período de 2025, es decir, una disminución interanual del 9,53 %. Por géneros, 3.153 contratos fueron para mujeres (44,58 %) y 3.920 para hombres (55,42 %). La contratación indefinida mensual fue de 3.021 contratos (42,71 %), un 2,16 % más que el año pasado, y la contratación temporal se materializó en 3.977 contratos (56,23 %), un 17, 47 % menos que el año pasado. Los contratos fueron tanto los temporales como los indefinidos un 58,84 % a jornada completa y un 41,16 % a tiempo parcial.

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Eduard Gómez también ha señalado que las políticas activas de empleo deben orientarse a preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía y el empleo. “La formación permanente, la recualificación profesional y la adquisición de nuevas competencias digitales deben convertirse en elementos centrales de una estrategia que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la digitalización de los procesos productivos y de la creciente incorporación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo”, ha señalado.